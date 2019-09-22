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电影版《唐顿庄园》
本周末在北美公映，影片温馨隆重地致敬追了六季的剧迷们，用更华丽的画面与美术设计，带观众们重温了唐顿庄园主仆阶层之间的故事。电影版《唐顿庄园》就像是电视剧版的另一个完结篇
，也可以说像是画面大幅升级的“假日特别版”。虽然剧情稍显平淡，不过热爱《唐顿庄园》
的剧迷会很满意电影版不多不少、刚刚好的怀旧感。
迈克尔·恩格勒
执导的《唐顿庄园》，片长两个小时中，带观众回顾了每一个主要角色的故事，但角色人数众多，势必压缩了在电影中能发展的空间，所以个人故事的推进，就像蜻蜓点水般交代了一下
。但《唐顿庄园》的故事重点一直都是放在跨阶级、不顾异己、互助互爱的概念，电视剧是如此，电影也是如此。
剧集主创、奥斯卡金牌编剧朱利安·费罗斯
执笔电影版，流畅地将每个故事交织成庄园中一贯的核心价值：《唐顿庄园》就是一个不论主仆阶级，人性本善的故事，大家在生活中尽己所力互相帮助。这个讯息很温暖人心，也是许多剧迷深爱本剧的原因。也因为如此，剧情方面不剧透地说，确实是happy ending
.
平淡的剧情还是有不少精彩桥段，其中多数是来自角色们偶尔跳脱阶级束缚的脱序行为，或者是真挚动容的情感自白。所以，虽然角色各自没有太多进展，电影版《唐顿庄园》是继续了每个角色受观众所喜爱的特色。影片镜头画面更奢华、更大规模，片头有一场航拍捕捉的庄园鸟瞰景，一开始就准备好要端出一场大幅升级的视觉飨宴。
看了电影才知道，原来电视剧中已经很饱满的场景，还可以更精细优美，已经很华丽的英国上流社会古装，还可以更闪耀。剧情温暖、画面奢华之虞，平淡的剧情还是难免会让人脱戏思考，在现在贫富差距不断加剧的时代背景下，这样奢华优渥的“富人问题”或许显得刺眼
。但反过来想，或许《唐顿庄园》传达的人性本善、互助共乐的核心价值，正是冲突时代下大家都需要的提醒。
奶奶格兰瑟姆太伯爵夫人（“麦格教授”玛吉·史密斯
回归饰演），时不时台词会让全场哄堂大笑。电影版中女性角色是故事焦点，但上流阶层中最出彩的还是太伯爵夫人和她那张不留情的嘴
。不仅她的故事线算是有让人比较满意的进展，她维护家族财产的手法原本应该很不讨喜，但完全被她的机智幽默化解掉。（夫人在片中一系列淡粉色系华服也是片中最青春洋溢的!）
《唐顿庄园》故事吸引人的，是它串起错综复杂的人物关系，传达的却是一个简单但非常正面温暖的信息，每个角色都有可改善向上的时刻，看完电影心情特别好，《唐顿庄园》电视剧的剧迷一定会喜欢。