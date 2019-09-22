电影版《唐顿庄园》虽然剧情平淡，每个角色也没有太多进展，但剧迷们肯定会对影片传达的人性本善、互助共乐的核心价值感到满意。









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平淡的剧情还是有不少精彩桥段，其中多数是来自角色们偶尔跳脱阶级束缚的脱序行为，或者是真挚动容的情感自白。所以，虽然角色各自没有太多进展，电影版《唐顿庄园》是继续了每个角色受观众所喜爱的特色。影片镜头画面更奢华、更大规模，片头有一场航拍捕捉的庄园鸟瞰景，一开始就准备好要端出一场大幅升级的视觉飨宴。





中文预告片 平淡的剧情还是难免会让人脱戏思考，在现在贫富差距不断加剧的时代背景下，这样奢华优渥的“富人问题”或许显得刺眼。但反过来想，或许《唐顿庄园》传达的人性本善、互助共乐的核心价值，正是冲突时代下大家都需要的提醒。 看了电影才知道，原来电视剧中已经很饱满的场景，还可以更精细优美，已经很华丽的英国上流社会古装，还可以更闪耀。剧情温暖、画面奢华之虞，。但反过来想，或许《唐顿庄园》传达的人性本善、互助共乐的核心价值，正是冲突时代下大家都需要的提醒。









《唐顿庄园》故事吸引人的，是它串起错综复杂的人物关系，传达的却是一个简单但非常正面温暖的信息，每个角色都有可改善向上的时刻，看完电影心情特别好，《唐顿庄园》电视剧的剧迷一定会喜欢。









