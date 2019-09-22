网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

电影版"唐顿庄园":规模更大更奢华

剧情稍显平淡 "富人问题"当下环境稍显刺眼

2019-09-22 15:51:51 来源：Mtime时光网

电影版《唐顿庄园》虽然剧情平淡，每个角色也没有太多进展，但剧迷们肯定会对影片传达的人性本善、互助共乐的核心价值感到满意。


　　时光网讯电影版　电影版《唐顿庄园》本周末在北美公映，影片温馨隆重地致敬追了六季的剧迷们，用更华丽的画面与美术设计，带观众们重温了唐顿庄园主仆阶层之间的故事。电影版《唐顿庄园》就像是电视剧版的另一个完结篇，也可以说像是画面大幅升级的“假日特别版”。虽然剧情稍显平淡，不过热爱《唐顿庄园》的剧迷会很满意电影版不多不少、刚刚好的怀旧感。

　　迈克尔·恩格勒执导的《唐顿庄园》，片长两个小时中，带观众回顾了每一个主要角色的故事，但角色人数众多，势必压缩了在电影中能发展的空间，所以个人故事的推进，就像蜻蜓点水般交代了一下。但《唐顿庄园》的故事重点一直都是放在跨阶级、不顾异己、互助互爱的概念，电视剧是如此，电影也是如此。



　　剧集主创、奥斯卡金牌编剧朱利安·费罗斯执笔电影版，流畅地将每个故事交织成庄园中一贯的核心价值：《唐顿庄园》就是一个不论主仆阶级，人性本善的故事，大家在生活中尽己所力互相帮助。这个讯息很温暖人心，也是许多剧迷深爱本剧的原因。也因为如此，剧情方面不剧透地说，确实是happy ending

　　平淡的剧情还是有不少精彩桥段，其中多数是来自角色们偶尔跳脱阶级束缚的脱序行为，或者是真挚动容的情感自白。所以，虽然角色各自没有太多进展，电影版《唐顿庄园》是继续了每个角色受观众所喜爱的特色。影片镜头画面更奢华、更大规模，片头有一场航拍捕捉的庄园鸟瞰景，一开始就准备好要端出一场大幅升级的视觉飨宴。

中文预告片

　　看了电影才知道，原来电视剧中已经很饱满的场景，还可以更精细优美，已经很华丽的英国上流社会古装，还可以更闪耀。剧情温暖、画面奢华之虞，平淡的剧情还是难免会让人脱戏思考，在现在贫富差距不断加剧的时代背景下，这样奢华优渥的“富人问题”或许显得刺眼。但反过来想，或许《唐顿庄园》传达的人性本善、互助共乐的核心价值，正是冲突时代下大家都需要的提醒。

　　奶奶格兰瑟姆太伯爵夫人（“麦格教授”玛吉·史密斯回归饰演），时不时台词会让全场哄堂大笑。电影版中女性角色是故事焦点，但上流阶层中最出彩的还是太伯爵夫人和她那张不留情的嘴。不仅她的故事线算是有让人比较满意的进展，她维护家族财产的手法原本应该很不讨喜，但完全被她的机智幽默化解掉。（夫人在片中一系列淡粉色系华服也是片中最青春洋溢的!）

　　《唐顿庄园》故事吸引人的，是它串起错综复杂的人物关系，传达的却是一个简单但非常正面温暖的信息，每个角色都有可改善向上的时刻，看完电影心情特别好，《唐顿庄园》电视剧的剧迷一定会喜欢。



作者：Stephanie Wu   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 唐顿庄园 焦点影业 环球 StephanieWu
关注时光网微信

相关电影/影人

唐顿庄园

唐顿庄园 (2019)

-1.0

导演：迈克尔·恩格勒

主演：米歇尔·道克瑞

在线播放

Allison Liddi

Allison Liddi

职业：导演

查看影人作品  >

玛吉·史密斯

玛吉·史密斯

Maggie Smith

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

周杰伦新歌MV女主角什么来头？

96年新星三吉彩花 曾亮相今年上影节

60
周杰伦新歌MV《说好不哭》女主角是曾出演《告白》《犬舍..
2

新千年最好看的100部电视剧榜单出炉！

《黑道家族》登顶 《绝命毒师》《权游》进前十

50
《卫报》日前评选出21世纪100部最佳电视剧。HBO出品的《..
3

除了《权游》，还有哪些美剧烂尾了？

《纸牌屋》突然换主角，《迷失》把观众当傻子

12
时光网列举了心中12部前期操作猛如虎，结局烂尾怂成狗的..
4

"叶问4"定档12.20 甄子丹打进美国军营

李小龙在美国受欺负 师傅叶问替他出头

甄子丹主演的终结篇《叶问4》，今日定档12月20日中国内..
5

从《诛仙I》看国产仙侠片为啥拍不好

原著改编难度大 水平不够流量明星来凑？

电影《诛仙I》票房高开低走，观众评分也一路下滑。理智..

查看更多