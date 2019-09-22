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有排面!"全世界亮蝙蝠灯为老爷庆生!

蝙蝠侠80周岁生日 13座城市建筑亮起信号灯

2019-09-22 17:00:36 来源：Mtime时光网

漫画中的蝙蝠侠自诞生之日起，已经过去了整整80年，看看人家是怎么过生日的。
　　时光网讯　为了庆祝“蝙蝠侠”这一DC漫画角色创立80周年，9月21日晚，全世界一共13个城市，在多个标志性建筑物上亮起蝙蝠“信号灯”，给老爷庆生！

　　在漫画和改编的电影中，这一信号灯都是用来在夜空中亮起，召集我们的“黑暗骑士”。9月21日又称“蝙蝠侠日”，自2014年由DC漫画发起，当时蝙蝠侠是75岁。信号灯会先后在这13个城市的建筑物上亮4个小时，从当地时间晚上8点开始。


东京涉谷的地标“Shibuya Scramble”

　　首先亮起的是澳大利亚墨尔本，然后是纽约布鲁克林威廉斯堡的多米诺糖厂，其它城市还包括日本东京、南非约翰内斯堡、德国柏林、意大利罗马、发过巴黎、西班牙巴塞罗那、英国伦敦、巴西圣保罗、加拿大蒙特利尔、墨西哥墨西哥城。

　　最后一个亮起信号灯的城市是美国洛杉矶，2017年时，这里曾为美剧《蝙蝠侠》中布鲁斯·韦恩的扮演者——也是首位“蝙蝠侠”扮演者亚当·韦斯特亮过蝙蝠灯，他在那一年去世，享年88岁。

纽约布鲁克林威廉斯堡的多米诺糖厂

非洲最高建筑、位于南非约翰内斯堡的“Leonardo Building”

伦敦的Senate House

罗马火车站

柏林的波茨坦广场

巴塞罗那




《蝙蝠侠》（1989）


《蝙蝠侠归来》（1992）


《永远的蝙蝠侠》（1995）


《蝙蝠侠与罗宾》（1997）


《蝙蝠侠：侠影之谜》（2005）


《蝙蝠侠：黑暗骑士》（2008）


《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》（2012）


《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》（2016）


《正义联盟》（2017），片场上的扎导

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 蝙蝠侠 华纳 DC
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