在漫画和改编的电影中，这一信号灯都是用来在夜空中亮起，召集我们的“黑暗骑士”。9月21日又称“蝙蝠侠日”，自2014年由DC漫画发起，当时蝙蝠侠是75岁。信号灯会先后在这13个城市的建筑物上亮4个小时，从当地时间晚上8点开始。







东京涉谷的地标“Shibuya Scramble”





首先亮起的是澳大利亚墨尔本，然后是纽约布鲁克林威廉斯堡的多米诺糖厂，其它城市还包括日本东京、南非约翰内斯堡、德国柏林、意大利罗马、发过巴黎、西班牙巴塞罗那、英国伦敦、巴西圣保罗、加拿大蒙特利尔、墨西哥墨西哥城。





最后一个亮起信号灯的城市是美国洛杉矶，2017年时，这里曾为美剧《蝙蝠侠》中布鲁斯·韦恩的扮演者——也是首位“蝙蝠侠”扮演者亚当·韦斯特亮过蝙蝠灯，他在那一年去世，享年88岁。





纽约布鲁克林威廉斯堡的多米诺糖厂





非洲最高建筑、位于南非约翰内斯堡的“Leonardo Building”





伦敦的Senate House





罗马火车站





柏林的波茨坦广场





巴塞罗那













《蝙蝠侠》（1989）





《蝙蝠侠归来》（1992）





《永远的蝙蝠侠》（1995）





《蝙蝠侠与罗宾》（1997）





《蝙蝠侠：侠影之谜》（2005）





《蝙蝠侠：黑暗骑士》（2008）







《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》（2012）





《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》（2016）





