时光网讯
为了庆祝“蝙蝠侠”这一DC漫画角色创立80周年，9月21日晚，全世界一共13个城市，在多个标志性建筑物上亮起蝙蝠“信号灯”，给老爷庆生！
在漫画和改编的电影中，这一信号灯都是用来在夜空中亮起，召集我们的“黑暗骑士”。9月21日又称“蝙蝠侠日”，自2014年由DC漫画发起，当时蝙蝠侠是75岁。信号灯会先后在这13个城市的建筑物上亮4个小时，从当地时间晚上8点开始。
东京涉谷的地标“Shibuya Scramble”
首先亮起的是澳大利亚墨尔本，然后是纽约布鲁克林威廉斯堡的多米诺糖厂，其它城市还包括日本东京、南非约翰内斯堡、德国柏林、意大利罗马、发过巴黎、西班牙巴塞罗那、英国伦敦、巴西圣保罗、加拿大蒙特利尔、墨西哥墨西哥城。
最后一个亮起信号灯的城市是美国洛杉矶，2017年时，这里曾为美剧《蝙蝠侠》中布鲁斯·韦恩的扮演者——也是首位“蝙蝠侠”扮演者亚当·韦斯特亮过蝙蝠灯，他在那一年去世，享年88岁。
纽约布鲁克林威廉斯堡的多米诺糖厂
非洲最高建筑、位于南非约翰内斯堡的“Leonardo Building”
伦敦的Senate House
罗马火车站
柏林的波茨坦广场
巴塞罗那
《蝙蝠侠》（1989）
《蝙蝠侠归来》（1992）
《永远的蝙蝠侠》（1995）
《蝙蝠侠与罗宾》（1997）
《蝙蝠侠：侠影之谜》（2005）
《蝙蝠侠：黑暗骑士》（2008）
《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》（2012）
《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》（2016）
《正义联盟》（2017），片场上的扎导
编辑：甄甏甏