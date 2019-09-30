《雪人奇缘》带给观众的是一场精彩绝伦、超乎想像的旅行，没有任何说教口吻，观众们跟随着三个青少年角色的脚步逐渐远离城市的纷扰，去寻找自我价值和目标。









一日巧遇在逃亡的喜马拉雅雪人大毛，小艺热心帮大毛躲避捕捉，年幼的大毛也逐渐卸下防备。小艺和大毛熟识后发现它想要回家，而大毛的家就是小艺和爸爸的跨国之旅的最终站——喜马拉雅山。这时，受雇富豪Burnish的佣兵们在科学家札拉博士（英文版由莎拉·保罗森配音）带领下一路跟到小艺家，准备把大毛抓回实验室。





《雪人奇缘》终极预告

小艺协助大毛逃脱之际，意外带着大毛开启了返乡旅程，还与邻居弟弟小平（英文版由阿尔伯特·蔡配音）和小平的表哥阿俊（英文由丹增·诺盖·特雷纳配音，中文由陈飞宇配音）一起结伴上路。三人带着大毛穿过中国的名山胜川，踏上了一场让三人进一步了解自我的冒险之旅。





《雪人奇缘》带给观众的是一场精彩绝伦、超乎想像的旅行，没有任何说教口吻，观众们跟随着三个青少年角色的脚步逐渐远离城市的纷扰，去寻找自我价值和目标。当然，有一个外表毛茸茸、性格孩童般天真的大毛在一旁帮忙和捣乱，这场旅程绝对不无聊。





在英文版中为主角小艺配音的汪可盈，以她甜美却稍带粗糙质感的嗓音，极具说服力的传递出小艺失去爸爸的伤痛，她的首次电影长片配音表演完成的极为出色。

















大毛的歌声有一种能让整个大自然活过来的魔力。他和从小学拉提琴的小艺在高耸入云的乐山大佛石像崖边合奏酷玩乐团的名曲《Fix You》，将旅程推向情绪的最高点。片中所展现的中国锦绣河山，加上大毛所带来的活力，让整部电影生趣盎然，让人感到深深的温暖和满足。







汪可盈此前现身《雪人奇缘》的多伦多首映礼 汪可盈此前现身《雪人奇缘》的多伦多首映礼









《雪人奇缘》语调真诚、简易的诉说着人生的重要课题，故事进程节奏紧凑又非走马看花，观众大可以放宽心跟随主人公一同享受这场视觉饱满、配乐激昂的冒险旅程，跟着主角一起学习／回忆人生的重要课题。





《雪人奇缘》将在10月1日在中国上映。