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第71届艾美奖女星红毯着装美图集锦

索菲·特纳粉嫩优雅 "龙妈"深V长裙性感惹眼

2019-09-23 16:42:57 来源：Mtime时光网

谁是今年艾美奖红毯上穿得最美的女星，快来看看吧！
        时光网讯 第71届黄金时段艾美奖正式落下帷幕，红毯上各路女星争奇斗艳，好不热闹。 《杀死伊芙》朱迪·科默斩剧情类最佳女主角，菲比·沃勒-布里奇则凭借《伦敦生活》拿下喜剧类最佳女主角。谁是今年艾美奖红毯上穿得最美的女星，快来看看吧！

      当天《权力的游戏》剧组众演员十分抢镜，“龙妈”艾米莉亚·克拉克身穿深V长裙性感惹眼，“三傻”索菲·特纳粉嫩长裙优雅减龄，“二丫”麦茜·威廉姆斯身穿黑色钉珠不对称裙，仿若乖巧少女造型可爱。红毯上还有克里斯汀·贝尔穿超大裙摆伞裙，优雅似王后；“美版林永健”《杀死伊芙》主演吴珊卓身穿粉色一字肩礼服婀娜多姿；达莎·坡兰科裙子上的个性袖子抢镜，仿佛两个粉色的大辣椒。

“二丫”麦茜·威廉姆斯

“龙妈”艾米莉亚·克拉克

“三傻”索菲·特纳

《杀死伊芙》主演吴珊卓

《了不起的麦瑟尔夫人》主演瑞秋·布罗斯纳安

《伦敦生活》菲比·沃勒-布里奇

格温多兰·克里斯蒂

《权力的游戏》卡里斯·范·侯登

《有色眼镜》导演阿娃杜威内

《姿态》詹妮特·莫克


艾米·亚当斯

达莎·坡兰科

克里斯汀·贝尔

琳娜·海蒂

曼迪·摩尔

娜奥米·沃茨

帕德玛·拉克施密

苏珊·卡莱布·沃森

赞达亚

佐伊·卡赞

金卡戴珊和妹妹肯豆

   编辑：隐饮

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关键词： 第71届艾美奖
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