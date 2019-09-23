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视频重温艾美奖红毯"龙妈"深V最惹眼

《权力的游戏》剧组成员"霸屏"颁奖礼红毯

2019-09-23 18:13:13 来源：Mtime时光网

《权力的游戏》剧组成员“霸屏”艾美奖红毯，“龙妈”艾米莉亚·克拉克身穿深V长裙性感惹眼。
　　时光网讯 第71届黄金时段艾美奖于北京时间今天上午落下帷幕，各大奖项尘埃落定。《权力的游戏》剧组成员“霸屏”红毯，“龙妈”艾米莉亚·克拉克身穿深V长裙性感惹眼，“二丫”麦茜·威廉姆斯身穿黑色钉珠不对称裙，仿若乖巧少女造型可爱……让我们通过视频再来重温一下今早的颁奖礼红毯盛况。

   编辑：ruo

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关键词： 艾美奖 红毯
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