



01.《权力的游戏》完结篇获艾美最高奖项











第71届黄金时段艾美奖今天揭晓，陷入“烂尾”争议的《权力的游戏》完结季拿下了最重磅的最佳剧情类剧集大奖。





“小恶魔”彼特·丁拉基获得剧情类最佳男配角，四座表演奖杯在手创造历史。《杀死伊芙》“小变态”朱迪·科默凭借第二季的精彩表演获封剧情类最佳女主角。









限定剧类/电视电影方面，HBO年度神剧《切尔诺贝利》拿下最佳限定剧、最佳导演、最佳编剧三项大奖。喜剧类剧集方面，《伦敦生活》当晚力压《副总统》，拿下喜剧类最佳剧集、最佳女主、最佳编剧和最佳导演。





02.昆汀《好莱坞往事》内地定档10月25日





中国定档预告 昆汀·塔伦蒂诺执导、莱昂纳多·迪卡普里奥、布拉德·皮特、玛格特·罗比等人主演的电影《好莱坞往事》日前曝光定档预告，正式宣布将于10月25日内地上映。





该片见证了“小李”与皮特两位演技派男神的首次银幕合作，之前已在戛纳进行首映，并在多个国家和地区正式上映，全球票房突破3.2亿美元，炸裂口碑势如破竹席卷全球。





03.《绝命毒师》电影新预告"小粉"现身





先导预告1 《绝命毒师电影：续命之徒》今天再发前瞻预告片，“小粉”亚伦·保尔终于现身，夜深人静坐在车内的他满脸伤痕，眼泛泪光。





这部《绝命毒师》大电影的故事将聚焦亚伦·保尔扮演的杰西·平克曼（小粉）的逃亡生涯。“老白”布莱恩·科兰斯顿或许会以某种形式在片中亮相。





04.皮特"星际探索"全球票房首周夺冠回本难









《星际探索》在刚刚结束的这个周末在全球45个市场上映，共收获4520万美元全球票房，其中包括296块IMAX银幕赚得的260万美元。Deadlin预测该片全球票房可能会达到1.5亿美元，但亏损也将在3000万美元左右。





该片成本高达1亿美元，据悉最初的制作成本为8000万美元，但在经历重拍之后，总成本膨胀至1亿美元左右。











01.《封神》黄渤饰姜子牙 费翔出演商王殷寿





乌尔善执导神话电影《封神三部曲》今天发布角色海报，这组海报主打黑白风，凸显了封神大战的惨烈。

在这组海报中，我们可以看到，黄渤饰姜子牙、费翔饰商王殷寿、李雪健饰西伯侯姬昌、夏雨饰申公豹、于适饰姬发、海亮饰殷郊，正反两派主要角色纷纷登场，就等待着2020年首部曲上映了。

02.马伯庸《古董局中局》电影版开机



日前，由英皇电影出品的电影《古董局中局》在北京开机并发布首款概念海报，正式公布领衔主演雷佳音、李现、辛芷蕾，葛优加盟。出品人杨受成、总监制韩三平、导演郭子健与制片人梁琳为影片保驾护航。电影讲述因日本木户家族归还一尊佛头而牵扯出一场文物界的纷争。

03.《流浪地球》获封"中小学生最爱电影"



9月20日，两年一度的第三届全国中小学生电影周闭幕式在上海举行，电影《流浪地球》、《烈火英雄》、《昆虫总动员2：来自远方的后援军》、《红星照耀中国》和《港珠澳大桥》共同斩获“我最喜爱的优秀影片”奖项，学生喜爱的经典影片是《开国大典》，这次的获奖结果是由上百万人次的中小学生，通过线上线下投票评选出自己喜爱的电影。











