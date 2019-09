过去12小时内,全球影视新闻哪些值得关注?时光网为你甄选。

帝国大厦亮灯

为了庆祝《老友记》播出25周年,华纳兄弟将剧中标志性的橘色沙发搬上到了纽约地标帝国大厦的顶层,周日晚8:30分,伴随格莱美新秀Meghan Trainor重新翻唱主题曲“I'll Be There For You”的旋律帝国大厦亮起红黄蓝经典“老友三色”,上演了一场欢乐华丽的灯光秀。