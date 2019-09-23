过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。
01.《权力的游戏》完结篇获艾美最高奖项
第71届黄金时段艾美奖今天揭晓，陷入“烂尾”争议的《权力的游戏》完结季拿下了最重磅的最佳剧情类剧集大奖。
“小恶魔”彼特·丁拉基获得剧情类最佳男配角，四座表演奖杯在手创造历史。《杀死伊芙》“小变态”朱迪·科默凭借第二季的精彩表演获封剧情类最佳女主角。
限定剧类/电视电影方面，HBO年度神剧《切尔诺贝利》拿下最佳限定剧、最佳导演、最佳编剧三项大奖。喜剧类剧集方面，《伦敦生活》当晚力压《副总统》，拿下喜剧类最佳剧集、最佳女主、最佳编剧和最佳导演。
02.昆汀《好莱坞往事》内地定档10月25日
昆汀·塔伦蒂诺执导、莱昂纳多·迪卡普里奥、布拉德·皮特、玛格特·罗比等人主演的电影《好莱坞往事》日前曝光定档预告，正式宣布将于10月25日内地上映。
该片见证了“小李”与皮特两位演技派男神的首次银幕合作，之前已在戛纳进行首映，并在多个国家和地区正式上映，全球票房突破3.2亿美元，炸裂口碑势如破竹席卷全球。
03.《绝命毒师》电影新预告"小粉"现身
《绝命毒师电影：续命之徒》今天再发前瞻预告片，“小粉”亚伦·保尔终于现身，夜深人静坐在车内的他满脸伤痕，眼泛泪光。
这部《绝命毒师》大电影的故事将聚焦亚伦·保尔扮演的杰西·平克曼（小粉）的逃亡生涯。“老白”布莱恩·科兰斯顿或许会以某种形式在片中亮相。
04.皮特"星际探索"全球票房首周夺冠回本难
《星际探索》在刚刚结束的这个周末在全球45个市场上映，共收获4520万美元全球票房，其中包括296块IMAX银幕赚得的260万美元。Deadlin预测该片全球票房可能会达到1.5亿美元，但亏损也将在3000万美元左右。
该片成本高达1亿美元，据悉最初的制作成本为8000万美元，但在经历重拍之后，总成本膨胀至1亿美元左右。
01.《封神》黄渤饰姜子牙 费翔出演商王殷寿
乌尔善执导神话电影《封神三部曲》今天发布角色海报，这组海报主打黑白风，凸显了封神大战的惨烈。
在这组海报中，我们可以看到，黄渤饰姜子牙、费翔饰商王殷寿、李雪健饰西伯侯姬昌、夏雨饰申公豹、于适饰姬发、海亮饰殷郊，正反两派主要角色纷纷登场，就等待着2020年首部曲上映了。
02.马伯庸《古董局中局》电影版开机
日前，由英皇电影出品的电影《古董局中局》在北京开机并发布首款概念海报，正式公布领衔主演雷佳音、李现、辛芷蕾，葛优加盟。出品人杨受成、总监制韩三平、导演郭子健与制片人梁琳为影片保驾护航。电影讲述因日本木户家族归还一尊佛头而牵扯出一场文物界的纷争。
03.《流浪地球》获封"中小学生最爱电影"
9月20日，两年一度的第三届全国中小学生电影周闭幕式在上海举行，电影《流浪地球》、《烈火英雄》、《昆虫总动员2：来自远方的后援军》、《红星照耀中国》和《港珠澳大桥》共同斩获“我最喜爱的优秀影片”奖项，学生喜爱的经典影片是《开国大典》，这次的获奖结果是由上百万人次的中小学生，通过线上线下投票评选出自己喜爱的电影。
改编自吴宇森1986年执导的港片经典《英雄本色》的韩国原创同名音乐剧将于12月首演，并曝光了两款先导海报。该剧由韩国音乐剧届顶级阵容打造，原版电影的原声和张国荣演唱的经典歌曲也将在韩版音乐剧中有所呈现。
为了庆祝《老友记》播出25周年，华纳兄弟将剧中标志性的橘色沙发搬上到了纽约地标帝国大厦的顶层，周日晚8:30分，伴随格莱美新秀Meghan Trainor重新翻唱主题曲“I'll Be There For You”的旋律帝国大厦亮起红黄蓝经典“老友三色”，上演了一场欢乐华丽的灯光秀。