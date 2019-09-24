理查德·林克莱特接受了时光网的专访，聊了聊他的新作《伯纳黛特你去哪了》。









作为曾经才华横溢的建筑师，伯纳黛特退回自己小圈子，这也让她成为聒噪的邻居Audrey（克里斯汀·韦格饰演）以及女儿同学妈妈们嘲笑的对象。她老公是个天才程序员，能让全家衣食无忧，生活富足。但伯纳黛特创造力的停滞让这位曾经称得上同事和导师的女性，变成“社会的威胁”。在全家准备去南极旅行时，她突然失踪，留下慌乱的老公和女儿四处寻找。





日前，理查德·林克莱特接受了时光网的专访，聊了聊他的这部作品。作为知名导演，理查德·林克莱特依然享受着每部新片带给他的全新冒险，“每部电影的完成感觉都是天时地利人和，你要有自信，有动力，也依赖卡司和制作人，一切都很重要。每部电影的过程都不一样，但一直都很有意思。”





Mtime：凯特布兰切特在银幕内外都是一个很有活力的人，这个角色也是如此，你是一直想和她合作，还是因为本片才萌生合作念头？





首款预告 ：没错，她是一个很优秀的演员，梅根·埃里森第一次和我聊这本书时，当时就提到了凯特的名字，她应该已经看过了这本书，看这本书的时候，我脑子里就一直是凯特的形象，所以我很高兴她能参演。那是五年前的事了。我和凯特常说，我们谈这本书已经是五年前的事了，现在影片终于拍好了，有时候确实得花点时间，但结果很好。 ：没错，她是一个很优秀的演员，梅根·埃里森第一次和我聊这本书时，当时就提到了凯特的名字，她应该已经看过了这本书，看这本书的时候，我脑子里就一直是凯特的形象，所以我很高兴她能参演。那是五年前的事了。我和凯特常说，我们谈这本书已经是五年前的事了，现在影片终于拍好了，有时候确实得花点时间，但结果很好。





Mtime：你想在本片中传递怎样的基调和主题？感觉这像是一部探讨家庭的电影。





理查德·林克莱特：差不多，影片展现的是一个家庭，一段夫妻感情，一段母女关系，展现的是一个停止创作的天才，因为很多复杂的原因，她放弃了工作。对我来说，影片展现的就是她缓慢寻找自我的过程，一切都在展现她如何重新发现自我，并最终让这个家庭重新凝聚到一起。因为这家人之间都有点隔阂。





Mtime：你自己有没有经历过这种创作停滞期？还是说你一直都不缺创作灵感？





理查德·林克莱特：说真的，我从来不会觉得我无话可说，我一直都有很多感兴趣的东西，项目和剧本之类的，但是我也有失落的时候，就是在没人愿意投资的时候。片中的置景也是一样，你需要他人的帮助，如果你是一个唱作人，你至少可以独自创作音乐，你的作品可能没法发行，没有人会听到，但你至少可以创作，可以从中获得满足。但如果你是个导演，没有赞助你什么都做不了，所以你比较处于劣势。





Mtime：在获得评论和票房双丰收的《少年时代》后，你是否获得了更多的机会？你的兴趣是否发生了改变？





理查德·林克莱特：并没有，《少年时代》之后，我拍了三部电影，这些都是我想拍已久的电影。所以它的成功可能确实对我有帮助，但是如果不成功的话，总之就是潮起潮落，每部电影的完成感觉都是天时地利人和，你要有自信，有动力，也依赖卡司和制作人，一切都很重要。每部电影的过程都不一样，但一直都很有意思。





Mtime：本片去了格陵兰取景，感觉如何？这是否一直是你的心愿？





理查德·林克莱特：是的，我不是那种外向的人，我有空不会出门旅行，我更喜欢看电影读书写东西，真的，但我喜欢逼迫我进行社交、逼迫我出门的电影，本片就是最好的例子。搭乘轮船，驶过世界上最长的的峡湾，一路向北来到世界的顶端，在这些壮丽的冰山之间， 我们是在格陵兰拍南极的戏。那种感觉很奇妙，非常漂亮，你环顾四周，脑子里想着要怎么设计镜头，但我总是会停下来欣赏这些美景，太漂亮了，你会想在有空的时候再次回来，但我并不会回来。我喜欢在工作的时候欣赏美景，不工作的时候我会很无聊，我不是喜欢旅行的人。











Mtime：书中的伯纳黛特是一个有点社交恐惧症的人，你觉得她是真的有病，还是只是陷入了创作瓶颈？





理查德·林克莱特：这个问题很有意思，她到底是真的有社交恐惧症，还是只是不想回去工作，我倾向于后者，我觉得她只是应该回去工作，我们喜欢给带有一点反社会人格的人贴上各种疾病标签，我倒觉得她没有什么恐惧症，她没有毛病，她只是应该去工作。





Mtime：小说原作打破了传统叙事结构，改编小说的过程是否和其他作品有所不同？





理查德·林克莱特：是的，这次的改编很不一样，我觉得原作的读者，我们在读一些书的时候，就好像在看一部电影，脑子里会出现各种场景，但是这本书全是由文字构成，都是由备忘录、电子邮件、短信、新闻报道组成，全是文字，这其中有许多精彩的角色，精彩的想法和对白，这是一种截然不同的改编，我们只能尽量用电影还原这本小说想要展现的东西。





Mtime：伯纳黛特搭上飞机说走就走，你小时候是否也曾离家出走？





理查德·林克莱特：应该没有，我姐姐试过一次，她好像走到门口就放弃了。世界这么大，我只是个孩子，没有，我从来都不是离家出走型，我是很能忍的那种。











Mtime：你拍戏很看重排练，拍摄这样一部影片，特别是面对艾玛·尼尔森这样的新人演员，排练是否很重要？





理查德·林克莱特：排练的好处在于，大家可以各抒己见，熟悉自己的角色，了解他们的想法， 我们可以彻底挖掘角色，特别是这是一部改编作品，我们都在挖掘文本和潜台词，还有人物关系，这个过程是没有终点的。我希望每个人都能给出最好的表演，让他们做到彻底，我不希望他们在离开片场后才明白，哦，原来那场戏是这个意思。不行，全都要提前搞定。





Mtime：最近一部让你感动的艺术作品是什么？不管是电视剧还是电影，书本、音乐都可以。





理查德·林克莱特：这个问题好大，我得好好想想，我的大脑不太适应处理这种问题，我很容易被感动，大大小小的东西都能感动我。我会研究很多视觉艺术，摄影之类的，但是我最喜欢的还是电影。我女儿和我最近看了很多阿莫多瓦，我很喜欢这种剧情片，他的作品对我很有吸引力。