





这次参加拍卖的《龙争虎斗》戏服，是他在片中穿的深咖啡色武术服，在香港港口上小船等很多场景里都可以看得到，预估售出金额可达6万到8万美金。





另两件拍卖物件是李小龙的私人物品，反映了闯荡好莱坞的他对自己体能与心理素质的高标准。这次拍卖会上，一项物件是他亲笔写给的自己励志信，字里行间透露了李小龙在好莱坞闯荡出一番成绩的野心，成为美国亚裔超级巨星。这封李小龙写给自己的亲笔信，估计售出金额可达6万到8万美金。











李小龙生前私人用悬吊式沙包也在这次拍卖会上，这个古典的悬吊式沙包本身以卡其色帆布制作，中间有类似美式足球的皮鞭缝带，上面还有书写中文字，估计可售出6千到8千美金。





在拍摄《龙争虎斗》时，当时还未成名的成龙也在本片中跑龙套出演，在拍摄中，李小龙不小心用棍子一下打中了的成龙的脸，他赶紧道歉，并且许诺以后自己的电影，成龙都可以来出演。可惜没多久后，影片在香港公映前的3周左右，李小龙去世了，这也是他生前参演的最后一部影片（他死后还有一些影片陆续上映）。不止成龙，洪金宝、林正英、元华都在李小龙的电影中跑过龙套。（感谢网友补充）







李小龙和成龙



