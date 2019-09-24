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李小龙"龙争虎斗"戏服&亲笔信在美拍卖

成龙曾为本片跑龙套 李小龙死前最后一部片

2019-09-24 15:53:18 来源：Mtime时光网

已故好莱坞动作巨星李小龙的私人物品近日在好莱坞拍卖，包括他在《龙争虎斗》中的戏服。
　　时光网讯　专门拍卖好莱坞电影相关历史文物的历史档案拍卖馆“Profiles In History”，近期的“好莱坞经典传奇人物”拍卖会中，其中三样商品为已故好莱坞动作巨星李小龙生前拥有，分别为他在1973年《龙争虎斗》中的戏服、一封标题为“我的终极目标”李小龙亲笔信、以及他生前拿来训练打拳的沙包，拍卖会将在洛杉矶时间9月25、26日举办。



　　这次参加拍卖的《龙争虎斗》戏服，是他在片中穿的深咖啡色武术服，在香港港口上小船等很多场景里都可以看得到，预估售出金额可达6万到8万美金

　　另两件拍卖物件是李小龙的私人物品，反映了闯荡好莱坞的他对自己体能与心理素质的高标准。这次拍卖会上，一项物件是他亲笔写给的自己励志信，字里行间透露了李小龙在好莱坞闯荡出一番成绩的野心，成为美国亚裔超级巨星。这封李小龙写给自己的亲笔信，估计售出金额可达6万到8万美金



　　李小龙生前私人用悬吊式沙包也在这次拍卖会上，这个古典的悬吊式沙包本身以卡其色帆布制作，中间有类似美式足球的皮鞭缝带，上面还有书写中文字，估计可售出6千到8千美金。

　　在拍摄《龙争虎斗》时，当时还未成名的成龙也在本片中跑龙套出演，在拍摄中，李小龙不小心用棍子一下打中了的成龙的脸，他赶紧道歉，并且许诺以后自己的电影，成龙都可以来出演。可惜没多久后，影片在香港公映前的3周左右，李小龙去世了，这也是他生前参演的最后一部影片（他死后还有一些影片陆续上映）。不止成龙，洪金宝、林正英、元华都在李小龙的电影中跑过龙套。（感谢网友补充）


李小龙和成龙

　　有趣的是，一名替身演员在本片的片场上挑战李小龙，看自己能不能打过他。李小龙打赢了这位替身，让他继续拍戏去了。（看过《好莱坞往事》，或者知道剧情的人，是不是觉得这段儿有点儿耳熟？）

作者：Stephanie Wu   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 李小龙 龙争虎斗 StephanieWu
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