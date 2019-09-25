吴京和章子怡在片中有着大量既温情又浪漫的对手戏，两人的生死爱情打动人心。





影片中，徐缨作为杰出的气象学家，其身上有着过硬的专业素养，章子怡透露：“提前做了很多工作，除了翻查各种资料，生活中还找了真正的气象学家去跟他们学习，包括说话时的严谨性与做事时的精确度，以及他们身上其他一些很微小的细节。”登峰期间，徐缨展现出最坚韧敢勇的一面，对此章子怡表示：“她是有着自己的毅力与坚持的，在她的身上你可以看到有一种使命感与力量。”











此次，吴京和章子怡在片中有着大量既温情又浪漫的对手戏，两人的生死爱情打动人心。吴京笑称：“在现场我们会互相飙戏，导演没喊卡的话我们就会一直演下去，因为彼此都投入进去了。”章子怡则坦言：“那种感觉很奇妙，我们像是两个久别重逢的好友，再度相见，带给对方的是熟络之外很不一样的新鲜感。”





据悉，9月23日晚，电影《攀登者》在京举办了影片的首场点映活动，影片出品人任仲伦、主演张译，以及攀登英雄夏伯渝、75年登顶珠峰的攀登英雄屈银华的家属屈虹母女共同出席了影片的映后互动。











9月24日，《攀登者》主演吴京、张译携影片惊喜亮相广东佛山院线推介会。两人默契的互动也堪比“相声现场”。吴京表示：“用一句话来总结，我们每一个演员都是攀登者，他们在攀登自己的那座高峰。”张译也在现场诚意推荐：“这是一部有血有肉有灵魂的电影。”据悉，电影《攀登者》将于9月28日在全国影院开启点映场，提前和观众见面。





编辑：hello王小羊