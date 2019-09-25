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范伟《长安道》曝光16个角色瞬间

颠覆演技 海报一人多面“各行其道”

2019-09-25 10:34:10 来源：Mtime时光网

在电影《长安道》中，范伟饰演的万正纲表面上是一位富有名望的历史学教授，却也是个想要忏悔的父亲，他想对亲生女儿做出补偿，却又不得不面对现任妻子的压迫。
　　时光网讯  今日，根据海岩小说《长安盗》改编，由李骏执导，范伟宋洋焦俊艳陈数联袂主演的强剧情犯罪电影《长安道》发布一组“各行其道”版海报，每张海报各自捕捉了每个人物在影片中的不同状态，面部表情的特写将人物情绪变化的瞬间定格。



　　面带微笑的范伟给人的感觉是亲切慈爱的，而当他变得深沉甚至癫狂时，那种陌生感让人倒吸一口冷气；而宋洋，将疑惑写在脸上时，他是求真务实的，当他手握真相面对真凶时，那种愤慨和悲痛令人揪心；焦俊艳的神情则像是有一种魔力，一个眼神就能让人忧她所忧，信其所信；陈数将欲望写在脸上，又处处透露着精明，顾盼之间尽显“蛇蝎美人”的气质。

　　在电影《长安道》中，范伟饰演的万正纲表面上是一位富有名望的历史学教授，却也是个想要忏悔的父亲，他想对亲生女儿做出补偿，却又不得不面对现任妻子的压迫，本就夹杂在矛盾中的他又牵扯进一起案件，由此激发出了他不为人知的另一面。

　　宋洋饰演的邵宽城是名一心想有出息的文物警察，在提出辞职想创业的当口遇到一桩文物案件，与焦俊艳饰演的赵红雨组成搭档，一起发掘真相。

　　焦俊艳饰演的赵红雨身份看似明显，既是一个叛逆女儿，也是一名缉毒警察，但对于她变身文物走私案卧底的前因后果，目前仍是不解之谜。

　　陈数饰演的林白玉和她以往演过的角色一样美艳动人，但不同的是，此次她不是一个简单的美女主持人，她是精明的，是机关算尽的，写在脸上的欲望带有侵略性，令人望而生畏。电影将于11月15日全国上映。

   编辑：hello王小羊

关键词： 长安道 海报 范伟
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