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《大话西游之成长的烦恼》曝新预告

新海报揭秘 小孩子世界里的“大”人生

2019-09-25 10:51:25 来源：Mtime时光网

《大话西游之成长的烦恼》曝新预告及海报，揭秘小孩子世界里的“大”人生。
       

剧情海报

时光网讯 电影《大话西游之成长的烦恼》曝光一支剧情版预告，及三张剧情版海报，该片将于10月2日全国上映。电影以冒险切入，将生活中关于更多成长的“纠结”融入到大银幕上，小演员们可爱但又不失童真的表演，让看电影的大人们思绪万千。

      这部电影的精彩之处不单单在搞笑的剧情和小演员们本真出演，更是在笑与哭中滋生的勇气，以及收获了无价的人生财富。

      “当个大人虽然麻烦，每天要起得最早，睡得最晚，有了危险还要挡在前面，伤心了只能说给自己听，就算上天给我再多的机会，我还是会选择早些长大……”历经苦难，斩妖除魔，虽然惊险万分，但至尊宝好像懂了什么。

       在电影中，大头圆是个小滑头，内心对妖怪的恐惧总是让他畏惧，但为了保护小伙伴们，毅然决然的当诱饵，为同伴们战胜妖怪赢得时间。经过一次次的失败和尝试，小伙伴们才明白，遇到危机，不是躲在身后。这是勇于担当，敢于冒险的勇气，也是每一个小伙伴们必然经历的“成长”。

       电影《大话西游之成长的烦恼》是一部符合“寓教于乐”影片，非常适合父母和孩子一起观看。通过电影，孩子能够认清自己，感受电影中讲述的精神和价值，家长能够读懂孩子，理解电影中传达的成长和放手，对建立良好的亲子关系，

正确的教育方式有很好的作用。

       据悉，电影《大话西游之成长的烦恼》将于10月2日登陆全国院线。






   编辑：YY

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关键词： 大话西游之成长的烦恼
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大话西游之成长的烦恼

大话西游之成长的烦恼 (2019)

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导演：黄超

主演：顾文凯 彭馨乐

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