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哪吒之后太公登场！《姜子牙》定档大年初一

“众神之长”姜子牙“去神化” 与元始天尊对立

2019-09-25 11:02:58 来源：Mtime时光网

在此番发布的定档海报中，身穿羽毛蓑衣、手拿鱼钩的主角姜子牙背对观众，与画面中巨大的原始天尊形成鲜明的对立关系。原始天尊在片中是怎样的存在？其与姜子牙之间有着怎样的关系？


　　时光网讯  今日，中国神话史诗电影《姜子牙》正式宣布定档2020年大年初一（1月25日），并发布定档海报。作为《哪吒之魔童降世》后光线彩条屋影业“中国神话系列”又一力作，电影《姜子牙》从2015年筹备至今已有4年时间。影片定档消息于昨日“走露”后，相关话题冲至热搜榜单Top4，开启观众新一股国漫热潮。

　　作为2020开年大作，电影《姜子牙》由程腾、李炜共同执导，王昕、李夏担任联合导演。导演程腾曾就职于顶级动画公司美国梦工厂，并凭借短片动画《天外有天》斩获第41届美国学生奥斯卡奖银奖（第一位获此殊荣的中国人）；导演李炜则拥有丰富的动画电影项目经验，曾参与《宝莲灯》（主力原画）、《大鱼海棠》（执行导演）等近10部优秀国产动画电影的制作。而影片联合导演李夏，则为2010年在网络红极一时的动画短片《红领巾侠》导演之一。 

　　值得一提的是，作为影片联合导演兼艺术总监的王昕，曾带领暴雪团队（世界顶尖游戏工作室）研发制作暴雪所有IP电影CG及角色，拥有十六年以上的CG制作经验。其参与制作的项目《魔兽世界》、《守望先锋》、《炉石传说》等，在国内拥有千万级别用户量，被人们广为熟知。包括前梦工厂、暴雪导演等在内的高水准制作阵容，为《姜子牙》的影片质量打下了坚实的基础。



　　作为国内首部将“姜子牙”搬上大银幕的动画电影，影片《姜子牙》对中国传统神话中的姜子牙形象进行了大胆的改编：“众神之长”姜子牙“去神化”。不同于封神故事中高高在上的姜子牙，影片中的姜子牙被贬下凡，在“初心”与“天命”之间进行艰难抉择。

　　此外，在此番发布的定档海报中，身穿羽毛蓑衣、手拿鱼钩的主角姜子牙背对观众，与画面中巨大的元始天尊形成鲜明的对立关系。原始天尊在片中是怎样的存在？其与姜子牙之间有着怎样的关系？而此前电影《哪吒之魔童降世》第三个彩蛋中“姜子牙，你可知罪？”的对话场景，又在暗示着姜子牙怎样的遭遇？ 

   编辑：hello王小羊

关键词： 姜子牙 定档
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