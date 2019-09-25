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游改电影《征途》发布地图版海报

经典场景打造回忆杀 国战英雄开启冒险征程

2019-09-25 11:07:05 来源：Mtime时光网

《征途》发布了一款地图版海报，电影中的清源村、凤凰城、兽王谷、迷踪林、南郊沙漠等经典场景在这款海报上全景呈现。


　　时光网讯  由陈德森导演，郑保瑞监制，刘宪华、何润东、林辰涵、蒋璐霞、罗仲谦、胡明主演，根据国内知名网游改编的动作冒险电影《征途》将于近期全国公映。日前，片方发布了一款地图版海报，电影中的清源村、凤凰城、兽王谷、迷踪林、南郊沙漠等经典场景在这款海报上全景呈现。

　　在此次片方曝光的地图版海报中，风景秀丽的清源村、繁华富丽的凤凰城、山水险恶的兽王谷、诡秘莫测的迷踪林、暗藏杀机的南郊沙漠等“征途”游戏中的经典地貌，首次得以全景呈现。一入征途便是一生征途，面对纵横交错的冒险之路，东一龙、楚魂、金刚小妹“黄金三人组”将无所畏惧，毅然前行。

　　电影《征途》讲述了清源村少年东一龙（刘宪华 饰）与楚家军武士楚魂（何润东 饰），为参加南赵国兵马大元帅竞技大赛而踏上征途，并在途中结识金刚小妹（林辰涵 饰）三人结伴一起完成家国使命的故事。

　　据悉，《征途》不仅耗时四年打造剧本，更着力于呈现极具想象力的“征途”世界。《征途》全片特效镜头占比高达80%，由曾经一手打造《流浪地球》顶级特效的制作团队MORE VFX全权负责视觉效果，不仅对凤凰城、清源村、兽王谷等重大场景进行建模和渲染制作，更将巨蝎、虎獒、兽王等怪兽搬上了大银幕。

　　特效负责人徐建曾表示，生物形象制作对于国内所有特效公司都是难题，《征途》特效团队从最初绘制形象到最终制作完成耗费两年时间，经不断打磨后才将颠覆想象的“征途”世界呈现在观众面前。

   编辑：hello王小羊

关键词： 征途 海报
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征途

征途 (2019)

0.0

导演：陈德森

主演：刘宪华 何润东

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