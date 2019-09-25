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高晓松献声《丑娃娃》发布制作特辑

“矮大紧”老师对颜值一如既往地重视

2019-09-25 12:02:40 来源：Mtime时光网

《丑娃娃》除了高晓松献声中文版外，华语流行音乐天王王力宏也加盟英文版配音。
　　时光网讯 将于10月4日公映的国庆首选亲子动画《丑娃娃》今日发布高晓松配音特辑。电影中，高晓松为丑娃镇镇长欧哥担纲配音，充分发挥了自己幽默风趣的风格，为这道国庆档亲子合家欢精美大餐增色不少。特辑中，高晓松自曝相比有趣的灵魂，自己更想要“好看的皮囊”。

　　看起来，“矮大紧”老师对自己的颜值还是一如既往地重视非常。上周末，《丑娃娃》开启全国超前点映活动，得到了亲子家庭观众的高度好评，被称为“今年国庆档期为家长和孩子们量身定做的合家欢大片”，高晓松老师在特辑中也向观众诚意推荐电影“很治愈”。

　　电影《丑娃娃》由《怪物史莱克2》、《蓝精灵：寻找神秘村》导演凯利·阿斯博瑞执导，《阿丽塔：战斗天使》导演罗伯特·罗德里格兹担任制片人，除了高晓松献声中文版外，华语流行音乐天王王力宏也加盟英文版配音。

　　电影《丑娃娃》由华影公司、阿里影业、胜图娱乐（STX娱乐）共同出品，《怪物史瑞克2》、《蓝精灵：寻找神秘村》导演凯利·阿斯博瑞执导，《阿丽塔·战斗天使》导演罗伯特·罗德里格兹担任制片人，英文版由凯莉·克莱森、加奈儿·梦奈、旺达·赛克丝、艾玛·罗伯茨、加布里埃尔·伊格莱西亚斯、王力宏、尼克·乔纳斯、布雷克·谢尔顿、碧碧·雷克斯、查莉XCX、利佐、阿曼多·佩雷斯等配音，中文版由高晓松领衔献声，本片将于今年10月4日全国公映。



   编辑：汀

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关键词： 丑娃娃 高晓松
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高晓松

高晓松

Xiaosong Gao

职业：导演 | 演员 | 制作人 | 编剧 | 原创音乐

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