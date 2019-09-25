《丑娃娃》除了高晓松献声中文版外，华语流行音乐天王王力宏也加盟英文版配音。





看起来，“矮大紧”老师对自己的颜值还是一如既往地重视非常。上周末，《丑娃娃》开启全国超前点映活动，得到了亲子家庭观众的高度好评，被称为“今年国庆档期为家长和孩子们量身定做的合家欢大片”，高晓松老师在特辑中也向观众诚意推荐电影“很治愈”。





电影《丑娃娃》由《怪物史莱克2》、《蓝精灵：寻找神秘村》导演凯利·阿斯博瑞执导，《阿丽塔：战斗天使》导演罗伯特·罗德里格兹担任制片人，除了高晓松献声中文版外，华语流行音乐天王王力宏也加盟英文版配音。





电影《丑娃娃》由华影公司、阿里影业、胜图娱乐（STX娱乐）共同出品，《怪物史瑞克2》、《蓝精灵：寻找神秘村》导演凯利·阿斯博瑞执导，《阿丽塔·战斗天使》导演罗伯特·罗德里格兹担任制片人，英文版由凯莉·克莱森、加奈儿·梦奈、旺达·赛克丝、艾玛·罗伯茨、加布里埃尔·伊格莱西亚斯、王力宏、尼克·乔纳斯、布雷克·谢尔顿、碧碧·雷克斯、查莉XCX、利佐、阿曼多·佩雷斯等配音，中文版由高晓松领衔献声，本片将于今年10月4日全国公映。









