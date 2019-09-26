2019-09-26 09:22:25 来源：Mtime时光网
作者：小火纸 编辑：小火纸
导演：Hisko Hulsing
主演：罗莎·萨拉扎尔
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Keanu Reeves
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Robert Downey Jr.
导演：理查德·林克莱特
主演：小罗伯特·唐尼
Rosa Salazar
Bob Odenkirk
Richard Linklater
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渡水
2分钟前
电影形式倒是不抵触，但穿越剧，太老套了吧？
路人·甲
4小时前
Scanner Darkly 那个人竟然是唐尼，当时只认识基努李维斯
穿梭时光的狐狸
动作不流畅，看得头晕；剧情很拖沓，看得焦躁；女主相当丑，看得恶心；最重要的是，把真人剧的场景、特效和后期预算用来PS成所谓“动画”，画虎不成反类犬。
街口_彷徨
这种还不如直接真人剧。我这个路人就是看到介绍看的，跟我想的不大一样，拖着看完了。我看到的更多的都是家长里短
格瓦拉的雪茄
不错！
大將軍
5小时前
感觉真的没有意思，还不如直接原画面多好
路人·甲4小时前
我倒是挺喜欢这感觉，不过女主裸戏那里和你的观点高度重合
Leon·S·Kennedy
还差一个黑客帝国动画版少年故事也是这种风格技术吧！
想长胖
6小时前
当年那个《黑暗扫描》没太看明白
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