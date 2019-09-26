











和手绘风格二维动画以及CG风格三维动画不同，《抹去重来》采用的是转描技术（Rotoscoping），是一种动画家用来逐帧的追踪真实运动的动画技术，这种技术，最早是把预先拍好真人影像投放到毛玻璃上，然后动画家将其描绘下来。