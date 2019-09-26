网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

这部科幻剧很像基努里维斯的一部老片

《抹去重来》动画风格接近真人影像

2019-09-26 09:22:25 来源：Mtime时光网

亚马逊的新剧《抹去重来》和基努里维斯、小罗伯特唐尼主演的《盲区行者》，都采用了"转描"的动画技术。

　　
　　时光网讯 近日亚马逊推出的动画剧集《抹去重来》（Undone又译“未了之事”）获得IMDb8.3分高评价，这部讲述时间能否重来的动画，夹带着意识流和时间穿越元素，采用了当年基努·里维斯小罗伯特·唐尼主演《盲区行者》同款“转描”动画技术。

　　《抹去重来》《阿丽塔：战斗天使》女主角罗莎·萨拉扎尔《风骚律师》男星鲍勃·奥登科克主演/配音，故事围绕女孩艾尔玛展开，她经历了一场车祸，而此后恢复了的她发现自己拥有控制时间的能力，她更决定寻找出父亲死亡的秘密。

动画形象和真人非常接近

　　和手绘风格二维动画以及CG风格三维动画不同，《抹去重来》采用的是转描技术（Rotoscoping），是一种动画家用来逐帧的追踪真实运动的动画技术，这种技术，最早是把预先拍好真人影像投放到毛玻璃上，然后动画家将其描绘下来。

　　事实上，2006年基努·里维斯小罗伯特·唐尼主演、《少年时代》导演理查德·林克莱特执导的《盲区行者》就采用的这种技术。此外日本电影《花与爱丽丝杀人事件》《恶之华》也运用了该技术。


作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 抹去重来 动画 亚马逊 转描 基努里维斯 小罗伯特唐尼
关注时光网微信

相关电影/影人

抹去重来

抹去重来 (2019)

0.0

导演：Hisko Hulsing

主演：罗莎·萨拉扎尔

在线播放

基努·里维斯

基努·里维斯

Keanu Reeves

职业：演员 | 制作人 | 导演

查看影人作品  >

小罗伯特·唐尼

小罗伯特·唐尼

Robert Downey Jr.

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

盲区行者

盲区行者 (2006)

7.2

导演：理查德·林克莱特

主演：小罗伯特·唐尼

在线播放

罗莎·萨拉扎尔

罗莎·萨拉扎尔

Rosa Salazar

职业：演员

查看影人作品  >

鲍勃·奥登科克

鲍勃·奥登科克

Bob Odenkirk

职业：编剧

查看影人作品  >

理查德·林克莱特

理查德·林克莱特

Richard Linklater

职业：导演 | 编剧

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (9)

发表

本周热读

1

新世纪最伟大的100部影片

《泰迪熊》乱入 第一你绝对想不到

100
英国《卫报》选出了一份新世纪以来，最伟大的100部电影..
2

《权力的游戏》获71届艾美奖最佳剧集

"切尔诺贝利"最佳限定剧 "杀死伊芙"科默斩视后

95
《权力的游戏》登顶第71届艾美奖。
3

黄渤饰姜子牙！《封神》发角色海报

神话大片首曝主角造型 费翔出演商王殷寿

6
黄渤的妆容变化好大，很难一眼看出是他了
4

新千年最好看的100部电视剧榜单出炉！

《黑道家族》登顶 《绝命毒师》《权游》进前十

50
《卫报》日前评选出21世纪100部最佳电视剧。HBO出品的《..
5

"叶问4"定档12.20 甄子丹打进美国军营

李小龙在美国受欺负 师傅叶问替他出头

甄子丹主演的终结篇《叶问4》，今日定档12月20日中国内..

查看更多