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成龙&唐季礼《急先锋》定档大年初一

挑战全球反恐题材动作片 杨洋艾伦参演

2019-09-25 15:56:31 来源：Mtime时光网

由唐季礼执导、成龙主演的动作片《急先锋》定档大年初一，影片讲述“急先锋”小队跨国对抗恐怖组织，营救中国企业人质的故事。
        时光网讯 2020年春节档今日又添一员战将！由唐季礼执导、成龙领衔主演的新片《急先锋》发布定档海报，宣布2020大年初一上映。影片讲述“急先锋”小队跨国对抗恐怖组织，营救中国企业人质的故事，除成龙外，影片还由杨洋、艾伦、母其弥雅、徐若晗、朱正廷等出演。



       《急先锋》是唐季礼导演首次挑战全球反恐类题材的影片，对于这次题材上的突破，他曾表示：“自己从来不会拍别人重复的东西，会想办法来进行创新。”本次《急先锋》的拍摄，也是唐季礼导演和成龙继《警察故事》系列、《红番区》等经典国际动作大片之后的第9次合作，想必他们一定是默契十足。



   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 急先锋
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急先锋

急先锋 (2020)

0.0

导演：唐季礼

主演：成龙 杨洋

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