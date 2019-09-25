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【活动时间】

9月27日10：00—10月08日10:00





【参与方式】

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【小试身手】想提前了解答题的小伙伴们，看过来。

A：《粉红色的回忆》 B：《往后余生》 C：《卡路里》









答 A：《粉红色的回忆》





夏天夏天悄悄过去留下小秘密，压心底压心底不能告诉你。。。还记得当初看完这部影片满脑子都是这欢快的旋律。影片中王宝强、刘昊然、肖央三人被一群“机车大汉”救下后，壮汉叼着玫瑰径直走向“一脸惊恐”的刘昊然，没想到他却一把抱起旁边的王宝强，大跳《粉红色的回忆》。





把经典老歌融入电影桥段一直是唐探系列的特色。第一部的《往事只能回味》还久绕不去，第二部又玩坏了《粉红色的回忆》，洗脑程度更胜一筹。许多观众直言，走出影院时满脑子都是“夏天夏天悄悄过去，留下小秘密”，“走出电影院，直奔KTV”等评论十分欢乐。





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