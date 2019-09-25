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答题赢免费影票，玩转十一小长假

为你准备了“喜剧电影专场挑战赛”

2019-09-25 16:54:17 来源：Mtime时光网

想玩更多电影答题，快进入时光猜电影小程序吧！

　　时光网讯 十一假期就要到了，小伙伴们想好去哪儿嗨了吗？如果不想去热门景点看“人山人海”的话，可以来时光猜电影小程序畅玩哦，小编特备为你准备了“喜剧电影专场挑战赛”，答题完成后还可参与抽奖哦，快去看看吧！

【活动时间】
9月27日10：00—10月08日10:00

【参与方式】
扫描下方二维码进入或微信小程序搜索“时光猜电影”，找到“喜剧电影”专场挑战赛，答题通关后即可参与抽奖。

 

【小试身手】想提前了解答题的小伙伴们，看过来。
请听题：《唐人街探案2》中，王宝强跳舞的曲子是？
A：《粉红色的回忆》 B：《往后余生》  C：《卡路里》 


答  A：《粉红色的回忆》

　　夏天夏天悄悄过去留下小秘密，压心底压心底不能告诉你。。。还记得当初看完这部影片满脑子都是这欢快的旋律。影片中王宝强、刘昊然、肖央三人被一群“机车大汉”救下后，壮汉叼着玫瑰径直走向“一脸惊恐”的刘昊然，没想到他却一把抱起旁边的王宝强，大跳《粉红色的回忆》。

　　把经典老歌融入电影桥段一直是唐探系列的特色。第一部的《往事只能回味》还久绕不去，第二部又玩坏了《粉红色的回忆》，洗脑程度更胜一筹。许多观众直言，走出影院时满脑子都是“夏天夏天悄悄过去，留下小秘密”，“走出电影院，直奔KTV”等评论十分欢乐。

　　想玩更多电影答题，快进入时光猜电影小程序吧！

   编辑：汀

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关键词： 时光猜电影
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唐人街探案2 (2018)

7.0

导演：陈思诚

主演：王宝强 刘昊然

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