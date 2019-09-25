时光网讯
由詹妮弗·洛佩兹
、康斯坦斯·吴(吴恬敏)、说唱天后Cardi B、柯柯·帕尔莫、丽丽·莱因哈特联袂的剧情片《舞女大盗》
是一部激动人心、充满活力的 “活在当下的电影”，它讲述了一个涉及大尺度内容的真实故事——一群脱衣舞女郎将那些大都是在金融业工作的白领男性们的钱包掏的光光的，这些白领男经常在晚上光顾这些女郎，还经常被敲诈勒索——她们还试图将这种行为塑造成一种具有权力的形象代表。
日前，詹妮弗·洛佩兹接受了时光网的专访，畅谈影片的幕后故事。作为演员，詹妮弗·洛佩兹在片中的脱衣舞蹈戏份令人印象深刻，她透露，拍摄前她也很慌，“我穿的这是什么衣服？我基本是裸体！”
Mtime：你不仅担任本片制片，还是主演，这个故事吸引你的地方在哪里？
詹妮弗·洛佩兹：我一看到这个剧本就喜欢上了，我知道这个故事会很有趣，它是改编自一篇真实文章，另外Ramona这种角色我从来没尝试过，她是一个非常说一不二的女性，而且脱衣舞的部分也让我有点害怕，这些东西让我觉得很兴奋，我见到了劳伦后，发现我们对影片的想法基本一致，所以我毫不犹豫就加入了，我非常激动。
Mtime：你自己就是跳舞出身，本片的舞蹈内容对你来说是否很轻松？
詹妮弗·洛佩兹：我是个舞蹈演员，一直都在跳舞，但是拍摄《谈谈情跳跳舞》的时候，我要跳国标，这对我来说很难，因为它的技巧非常不一样，而这次的舞蹈简直像杂技，和国标一样需要多年练习，但是它对体能要求更高，也更危险，你可能会直接头着地摔下来。我很多次倒吊的时候都掉下来，所以很有挑战性。
但最后，当我能跟着整首歌曲跳完两三分钟的舞后，我超级激动，天哪我终于跳完了。看回放的时候，发现自己跳的还不错。我觉得自己跳得很烂，但是看起来非常漂亮，挺好的。
Mtime：在片中穿着暴露的服装跳如此狂野的舞蹈是什么感觉？
詹妮弗·洛佩兹：非常吓人，我自认为还挺勇敢的。我能区分清楚，这只是我演的一个角色，但是在真正要上台的那天，我一下就慌了，我穿的这是什么衣服？我基本是裸体，这些坐在台下的都是什么人？天呐这里有三百多个群演，我到底是在干什么？当时我特别害怕，非常紧张。
当时我的制片拍档陪我从拖车里走出来，她说就看你的了。我说好啊，但是我看着她说，我好紧张，我真的好怕。她说真的吗？因为她从没听过我说这样的话。我说真的，她说你没事吧？我说我没事，就是有点紧张。
会有感觉是件好事，带着这种心脏要跳出来的紧张感上台，强迫自己上台，这种在众目睽睽之下的无助感，对表演很有帮助，最后我鼓起勇气，不让别人左右我，指挥我如何过生活。跳完之后我觉得充满力量，感觉好像征服了什么东西，所有人都在鼓掌。劳伦说天呐你刚做了什么？我说我也不知道。所以那场戏对于我来说很特别，对于Ramona这个角色也很特别。
Mtime：这是一个关于女性赋权的故事，但也聚焦了光顾这类场所的男性，能不能谈谈这个问题？
詹妮弗·洛佩兹：我们对光顾这类场所的男性的态度，和对舞女的态度截然不同。归根结底，他们做的事情和这些女人是一样的，只不过规模更大。他们也是在抢钱，但是却不受任何约束，而这些女性，他们抢的是几百万美元，而她们只是赚区区几万美元，却要因此而进监狱，被警察找麻烦，受羞辱。所以这是对男女地位、权力斗争的一种审视，也展现了贪婪，以及贪婪对人的影响。
这些男人很贪婪，Ramona也很贪婪，Destiney扮演了本片的良知，当Destiney受不了良心的谴责，不想再继续下去的时候，Ramona依旧不放弃，我不管，我要赚够我的份。他们可以赚，我也可以赚，大家都可以赚，就是这种心态。影片深刻展现了现实生活，以及人在绝境下的反应。
Mtime：你知道你激励了很多拉美裔艺人来好莱坞闯荡吗？
詹妮弗·洛佩兹：我听很多人这么说过，我倍感荣幸，我们在好莱坞并不容易，这里的同胞不多，优秀的拉美裔演员、歌手、舞者非常多，但我们的机会很少，我希望能够打造更多机会、制作电影，让女性、少数族裔、拉美裔来参与其中，如果我能激励他们，那再好不过，但我觉得这是我应该做的。
Mtime：你觉得相比你入行时，拉美裔在今天的好莱坞打拼是否比以前更容易？
詹妮弗·洛佩兹：我觉得没有容易很多，相比之前肯定有改善，当时我们根本没有机会，我们永远是充当背景，做清洁工、洗碗，洗车、剪草，现在已经没有那么严重了。但是作为一个群体，我们应该互相帮助，就像其他群体一样，这样才会有更多改变，这点很重要。
作为拉美裔，我们应该明白我们必须团结一致，我们要互相支持。如果有拉美电影上映，我们都应该买票去看，因为我们的贡献也很重要，不是也很重要，是更加重要。因为我们比其他群体花更多钱看电影，所以我们要开始意识到自己的力量。
Mtime：能不能给年轻拉美裔艺人一些建议？
詹妮弗·洛佩兹：要给建议的话，我只能说努力工作，不要灰心，在这一行很容易灰心，因为你得不到你想要的东西，得不到你应得的东西。别人有，我没有，这不公平。我不在乎公不公平，我只会继续努力，争取公平，让我的梦想成真。我觉得不要灰心是最重要的，不管别人怎么说怎么想，如果你有梦想，就去追求，不要停止。