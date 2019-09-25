“在真正要上台的那天，我一下就慌了，我穿的这是什么衣服？我基本是裸体，这些坐在台下的都是什么人？天呐这里有三百多个群演，我到底是在干什么？”





日前，詹妮弗·洛佩兹接受了时光网的专访，畅谈影片的幕后故事。作为演员，詹妮弗·洛佩兹在片中的脱衣舞蹈戏份令人印象深刻，她透露，拍摄前她也很慌，“我穿的这是什么衣服？我基本是裸体！”





：你不仅担任本片制片，还是主演，这个故事吸引你的地方在哪里？





詹妮弗·洛佩兹：我一看到这个剧本就喜欢上了，我知道这个故事会很有趣，它是改编自一篇真实文章，另外Ramona这种角色我从来没尝试过，她是一个非常说一不二的女性，而且脱衣舞的部分也让我有点害怕，这些东西让我觉得很兴奋，我见到了劳伦后，发现我们对影片的想法基本一致，所以我毫不犹豫就加入了，我非常激动。





Mtime：你自己就是跳舞出身，本片的舞蹈内容对你来说是否很轻松？





詹妮弗·洛佩兹：我是个舞蹈演员，一直都在跳舞，但是拍摄《谈谈情跳跳舞》的时候，我要跳国标，这对我来说很难，因为它的技巧非常不一样，而这次的舞蹈简直像杂技，和国标一样需要多年练习，但是它对体能要求更高，也更危险，你可能会直接头着地摔下来。我很多次倒吊的时候都掉下来，所以很有挑战性。





但最后，当我能跟着整首歌曲跳完两三分钟的舞后，我超级激动，天哪我终于跳完了。看回放的时候，发现自己跳的还不错。我觉得自己跳得很烂，但是看起来非常漂亮，挺好的。





Mtime：在片中穿着暴露的服装跳如此狂野的舞蹈是什么感觉？





詹妮弗·洛佩兹：非常吓人，我自认为还挺勇敢的。我能区分清楚，这只是我演的一个角色，但是在真正要上台的那天，我一下就慌了，我穿的这是什么衣服？我基本是裸体，这些坐在台下的都是什么人？天呐这里有三百多个群演，我到底是在干什么？当时我特别害怕，非常紧张。











当时我的制片拍档陪我从拖车里走出来，她说就看你的了。我说好啊，但是我看着她说，我好紧张，我真的好怕。她说真的吗？因为她从没听过我说这样的话。我说真的，她说你没事吧？我说我没事，就是有点紧张。





会有感觉是件好事，带着这种心脏要跳出来的紧张感上台，强迫自己上台，这种在众目睽睽之下的无助感，对表演很有帮助，最后我鼓起勇气，不让别人左右我，指挥我如何过生活。跳完之后我觉得充满力量，感觉好像征服了什么东西，所有人都在鼓掌。劳伦说天呐你刚做了什么？我说我也不知道。所以那场戏对于我来说很特别，对于Ramona这个角色也很特别。





Mtime：这是一个关于女性赋权的故事，但也聚焦了光顾这类场所的男性，能不能谈谈这个问题？





詹妮弗·洛佩兹：我们对光顾这类场所的男性的态度，和对舞女的态度截然不同。归根结底，他们做的事情和这些女人是一样的，只不过规模更大。他们也是在抢钱，但是却不受任何约束，而这些女性，他们抢的是几百万美元，而她们只是赚区区几万美元，却要因此而进监狱，被警察找麻烦，受羞辱。所以这是对男女地位、权力斗争的一种审视，也展现了贪婪，以及贪婪对人的影响。





预告片 这些男人很贪婪，Ramona也很贪婪，Destiney扮演了本片的良知，当Destiney受不了良心的谴责，不想再继续下去的时候，Ramona依旧不放弃，我不管，我要赚够我的份。他们可以赚，我也可以赚，大家都可以赚，就是这种心态。影片深刻展现了现实生活，以及人在绝境下的反应。





Mtime：你知道你激励了很多拉美裔艺人来好莱坞闯荡吗？





詹妮弗·洛佩兹：我听很多人这么说过，我倍感荣幸，我们在好莱坞并不容易，这里的同胞不多，优秀的拉美裔演员、歌手、舞者非常多，但我们的机会很少，我希望能够打造更多机会、制作电影，让女性、少数族裔、拉美裔来参与其中，如果我能激励他们，那再好不过，但我觉得这是我应该做的。











Mtime：你觉得相比你入行时，拉美裔在今天的好莱坞打拼是否比以前更容易？

詹妮弗·洛佩兹：我觉得没有容易很多，相比之前肯定有改善，当时我们根本没有机会，我们永远是充当背景，做清洁工、洗碗，洗车、剪草，现在已经没有那么严重了。但是作为一个群体，我们应该互相帮助，就像其他群体一样，这样才会有更多改变，这点很重要。





作为拉美裔，我们应该明白我们必须团结一致，我们要互相支持。如果有拉美电影上映，我们都应该买票去看，因为我们的贡献也很重要，不是也很重要，是更加重要。因为我们比其他群体花更多钱看电影，所以我们要开始意识到自己的力量。





Mtime：能不能给年轻拉美裔艺人一些建议？





詹妮弗·洛佩兹：要给建议的话，我只能说努力工作，不要灰心，在这一行很容易灰心，因为你得不到你想要的东西，得不到你应得的东西。别人有，我没有，这不公平。我不在乎公不公平，我只会继续努力，争取公平，让我的梦想成真。我觉得不要灰心是最重要的，不管别人怎么说怎么想，如果你有梦想，就去追求，不要停止。