过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。
01.六部新片扎堆春节档！你会看哪部？
另外，虽然尚未官宣，但大概率还有《熊出没》系列动画也会定档春节，最近两年它都没有缺席过这个档期。
由詹姆斯·卡梅隆监制、执导过《死侍》
的提姆·米勒担任导演，阿诺·施瓦辛格、琳达·汉密尔顿主演的《终结者：黑暗命运》
今日发布中文海报，确认引进内地，该片将于11月1日北美上映，目前内地具体档期待定。
由杜琪峯执导，韦家辉编剧，杜琪峯、韦家辉共同监制，向佐、王可如主演的励志爱情电影《我的拳王男友》
曝光先导预告及海报，正式宣布定档11月8日。杜琪峯、韦家辉这对华语电影金牌组合，时隔多年再度携手。
影片《我的拳王男友》
讲述了一段励志动人的爱情故事。花街拳王鲁虎（向佐饰）和追梦歌手杜小娟（王可如饰）因一场拳击比赛偶遇，机缘巧合下成为了一对欢喜冤家。尽管阴差阳错状况不断，但爱的火花却在二人各自追梦的旅程里悄然诞生。
电影《攀登者》
发布章子怡版人物预告。章子怡所饰演的徐缨，在得知爱人方五洲（吴京 饰）再次参与登顶珠峰的行动后，毅然加入国家气象组，成为助力登山队登顶的关键所在。
根据真实故事改编的《攀登者》
将于9月28日在全国影院开启点映场，9月30日正式公映。
环球影业宣布《侏罗纪公园》
主演杰夫·高布伦、劳拉·邓恩和山姆·尼尔确认将回归《侏罗纪世界3》
，三人将继续扮演《侏罗纪公园》
原角色：杰夫·高布伦扮演马尔科姆博士，劳拉·邓恩扮演赛特勒博士，山姆·尼尔扮演格兰特博士。这部续集将于2021年6月11日上映。
当地时间9月23日，美剧《行尸走肉》
第十季首映礼在好莱坞中国剧院举行，诺曼·瑞杜斯、瑞恩·赫斯特、杰弗里·迪恩·摩根、达娜·古瑞拉等众星出席。音乐鬼才、摇滚怪咖玛丽莲·曼森也前来捧场，还和弩哥、摩根等玩起了“爱的抱抱”。
在第九季中，瑞克已与观众告别。第十季将于当地时间10月7日首播。
由庵野秀明负责企划和剧本、樋口真嗣执导的电影《新·奥特曼》
今日公布更多演员阵容：除了斋藤工、长泽雅美、西岛秀俊外，山本耕史、田中哲司、有冈大贵(Hey！Say！JUMP)、早见明里、岩松了、和田聪宏、益冈彻、岛田久作、长冢圭史、山崎一等也加盟该片。
《新·奥特曼》
将根据1966年至1967年播出的特摄剧《初代奥特曼》拍成电影，2021年在日本公映。值得一提的是，庵野秀明×樋口真嗣的组合曾推出过《新哥斯拉》
，不知两人这次的合作能带来怎样的火花。
02.小田切让亮相《时效警察开始了》发布会
暌违多年回归的日剧《时效警察》
最新季《时效警察开始了》在东京举行发布会，小田切让、麻生久美子、吉冈里帆等亮相。前段时间，首次担当导演的小田切让透露自己身体状况不佳，把大家都吓坏。下个月，他还将亮相平遥电影节。
《时效警察·复活特别篇》将于9月29日播出。《时效警察开始了》从10月11日开始每周五播出。
01.张艺谋担任国庆联欢活动总导演
国庆联欢活动指挥部25日下午在庆祝中华人民共和国成立70周年第二场集体采访中透露，联欢活动将于10月1日晚8时在天安门广场举行，总时长90分钟。整个联欢活动由主题表演、中心联欢表演、群众联欢、烟花表演四个功能表演区组成。
联欢活动主创团队方面，将由张艺谋
担任总导演。从《一秒钟》
、《坚如磐石》
，到70周年国庆联欢活动，还有后面即将开机的谍战新片，张艺谋导演今年非常高产。
02.“小闪”埃兹拉·米勒亮相巴黎时装周极尽妖娆
“小闪”埃兹拉·米勒
昨日亮相巴黎时装周2020春夏女装秀场，豹纹短裤搭配豹纹大衣极尽妖娆，大面积玫瑰色眼妆的基础上脸上还画有“slut”字样，将狂放不羁演绎到了极致。
03.日本“漫改小王子”山崎贤人2020日历开售