今天这些新闻不可错过。

过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。



















《时效警察·复活特别篇》将于9月29日播出。《时效警察开始了》从10月11日开始每周五播出。











01.张艺谋担任国庆联欢活动总导演











国庆联欢活动指挥部25日下午在庆祝中华人民共和国成立70周年第二场集体采访中透露，联欢活动将于10月1日晚8时在天安门广场举行，总时长90分钟。整个联欢活动由主题表演、中心联欢表演、群众联欢、烟花表演四个功能表演区组成。









02.“小闪”埃兹拉·米勒亮相巴黎时装周极尽妖娆









03.日本“漫改小王子”山崎贤人2020日历开售



















