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时光晚报：六部电影扎堆2020春节档

原版主演回归"侏罗纪3" "新奥特曼"添新卡司

2019-09-25 17:58:46 来源：Mtime时光网

今天这些新闻不可错过。
过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。


01.六部新片扎堆春节档！你会看哪部？



今日，动画《姜子牙》和唐季礼执导、成龙主演的动作片《急先锋》定档大年初一。截至目前，已经有6部影片进入2020年春节档，分别是：徐峥自导自演的《囧妈》，陈可辛执导、巩俐主演的《中国女排》、林超贤执导、彭于晏主演的《紧急救援》，陈思诚执导，王宝强主演的《唐人街探案3》、成龙动作片《急先锋》和程腾、李炜导演的动画《姜子牙》

另外，虽然尚未官宣，但大概率还有《熊出没》系列动画也会定档春节，最近两年它都没有缺席过这个档期。

02.《终结者：黑暗命运》确认引进内地



由詹姆斯·卡梅隆监制、执导过《死侍》的提姆·米勒担任导演，阿诺·施瓦辛格、琳达·汉密尔顿主演的《终结者：黑暗命运》今日发布中文海报，确认引进内地，该片将于11月1日北美上映，目前内地具体档期待定。

03.杜琪峯韦家辉《我的拳王男友》首曝预告定档11月8日



由杜琪峯执导，韦家辉编剧，杜琪峯、韦家辉共同监制，向佐、王可如主演的励志爱情电影《我的拳王男友》曝光先导预告及海报，正式宣布定档11月8日。杜琪峯、韦家辉这对华语电影金牌组合，时隔多年再度携手。 　　 　　

影片《我的拳王男友》讲述了一段励志动人的爱情故事。花街拳王鲁虎（向佐饰）和追梦歌手杜小娟（王可如饰）因一场拳击比赛偶遇，机缘巧合下成为了一对欢喜冤家。尽管阴差阳错状况不断，但爱的火花却在二人各自追梦的旅程里悄然诞生。

04.《攀登者》发章子怡人物预告



电影《攀登者》发布章子怡版人物预告。章子怡所饰演的徐缨，在得知爱人方五洲（吴京 饰）再次参与登顶珠峰的行动后，毅然加入国家气象组，成为助力登山队登顶的关键所在。

根据真实故事改编的《攀登者》将于9月28日在全国影院开启点映场，9月30日正式公映。


01.原版《侏罗纪公园》三位主演回归"侏罗纪世界3"



环球影业宣布《侏罗纪公园》主演杰夫·高布伦、劳拉·邓恩和山姆·尼尔确认将回归《侏罗纪世界3》，三人将继续扮演《侏罗纪公园》原角色：杰夫·高布伦扮演马尔科姆博士，劳拉·邓恩扮演赛特勒博士，山姆·尼尔扮演格兰特博士。这部续集将于2021年6月11日上映。

02.《行尸走肉》第10季首映，弩哥&曼森玩抱抱



《行尸走肉》第十季首映礼红毯

当地时间9月23日，美剧《行尸走肉》第十季首映礼在好莱坞中国剧院举行，诺曼·瑞杜斯、瑞恩·赫斯特、杰弗里·迪恩·摩根、达娜·古瑞拉等众星出席。音乐鬼才、摇滚怪咖玛丽莲·曼森也前来捧场，还和弩哥、摩根等玩起了“爱的抱抱”。

在第九季中，瑞克已与观众告别。第十季将于当地时间10月7日首播。



01.日本再拍真人版奥特曼电影2021年上映



由庵野秀明负责企划和剧本、樋口真嗣执导的电影《新·奥特曼》今日公布更多演员阵容：除了斋藤工、长泽雅美、西岛秀俊外，山本耕史、田中哲司、有冈大贵(Hey！Say！JUMP)、早见明里、岩松了、和田聪宏、益冈彻、岛田久作、长冢圭史、山崎一等也加盟该片。

《新·奥特曼》将根据1966年至1967年播出的特摄剧《初代奥特曼》拍成电影，2021年在日本公映。值得一提的是，庵野秀明×樋口真嗣的组合曾推出过《新哥斯拉》，不知两人这次的合作能带来怎样的火花。

02.小田切让亮相《时效警察开始了》发布会



暌违多年回归的日剧《时效警察》最新季《时效警察开始了》在东京举行发布会，小田切让、麻生久美子、吉冈里帆等亮相。前段时间，首次担当导演的小田切让透露自己身体状况不佳，把大家都吓坏。下个月，他还将亮相平遥电影节。

《时效警察·复活特别篇》将于9月29日播出。《时效警察开始了》从10月11日开始每周五播出。



01.张艺谋担任国庆联欢活动总导演



国庆联欢活动指挥部25日下午在庆祝中华人民共和国成立70周年第二场集体采访中透露，联欢活动将于10月1日晚8时在天安门广场举行，总时长90分钟。整个联欢活动由主题表演、中心联欢表演、群众联欢、烟花表演四个功能表演区组成。

联欢活动主创团队方面，将由张艺谋担任总导演。从《一秒钟》《坚如磐石》，到70周年国庆联欢活动，还有后面即将开机的谍战新片，张艺谋导演今年非常高产。

02.“小闪”埃兹拉·米勒亮相巴黎时装周极尽妖娆



“小闪”埃兹拉·米勒昨日亮相巴黎时装周2020春夏女装秀场，豹纹短裤搭配豹纹大衣极尽妖娆，大面积玫瑰色眼妆的基础上脸上还画有“slut”字样，将狂放不羁演绎到了极致。

03.日本“漫改小王子”山崎贤人2020日历开售




山崎贤人曾出演《女主角失格》《齐木楠雄的灾难》《橘色奇迹》《一周的朋友》《冰菓》《狼少女与黑王子》《王者天下》等漫改作品，有“漫改小王子”称号。今年上映的《王者天下》在日本拿下57亿日元佳绩，成绩亮眼。


   编辑：飒飒

关键词： 时光晚报
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