2019-09-25 18:45:39 来源：Mtime时光网
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《兰心大剧院》威尼斯首映巩俐女王范儿
这样的“小龙女”你敢相信有52岁？
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编辑：z
导演：科林·特莱沃若
主演：劳拉·邓恩
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Steven Spielberg
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导演：史蒂文·斯皮尔..
主演：山姆·尼尔
Jeff Goldblum
Laura Dern
Sam Neill
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晓仔LX
4分钟前
我就想看看第二部的坑要怎么填
vfx8848
8分钟前
让局长回归对着恐龙说法克...
大师大神
14分钟前
第三部才是真正的侏罗纪世界，不过貌似只能拍成灾难片了，没有了封闭空间恐龙就没那么可怕了
jun_sky
星爵呢、。
辛普森大电影
17分钟前
情怀杀？拍得好才是王道，不过这个系列还是必看的
笑着的伤疤
19分钟前
和今年底 星战9 一样的“路线纠正作”，都是之前那部导演想创新结果玩得太偏，于是这部玩命地把老角色请回来（极有可能还要把之前旧作的某个故事线再拉出来）。希望能大卖
青春流转
57分钟前
这种再拍的估计老演员也是陪衬，年轻演员才是主角吧，跟那个终结者一样的套路。
笑着的伤疤22分钟前
还有星战7,8,9. 经典科幻系列老一代角色们都要带出新一代
sorrys2586680
1小时前
第8张，论穿着，绝对不是杰夫，是山姆
沧海683
超级期待啊
喜欢说真话
哇哦 还有3。。。期待
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