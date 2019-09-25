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"侏罗纪公园"3主演回归"侏罗纪世界3"

劳拉邓恩&高布伦&联手继续冒险 2021年上映

2019-09-25 18:45:39 来源：Mtime时光网

一波回忆杀。
　　
官方发图确认杰夫·高布伦、劳拉·邓恩和山姆·尼尔回归

　　时光网讯　今日，环球影业宣布《侏罗纪公园》主演杰夫·高布伦劳拉·邓恩山姆·尼尔确认将回归《侏罗纪世界3》，三人将继续扮演《侏罗纪公园》原角色：杰夫·高布伦扮演马尔科姆博士，劳拉·邓恩扮演赛特勒博士，山姆·尼尔扮演格兰特博士。这部续集将于2021年6月11日上映。


　　系列第一部导演、第二部联合编剧科林·特莱沃若将和新人艾米丽·卡迈克尔(《环太平洋2》)一起编写《侏罗纪世界3》的剧本。特莱沃若还将与史蒂文·斯皮尔伯格共同担纲执行制片人。

　　“侏罗纪世界”系列是史蒂文·斯皮尔伯格代表作“侏罗纪公园”三部曲的重启版，该系列第一部2015年暑期上映，北美票房高达6.52亿美元，全球总票房更是达到了16.7亿美元。

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关键词： 侏罗纪公园3
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