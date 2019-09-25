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凤凰飞鱼与珠江影业达成战略合作

发行《鹭世界》 加强与院线非票业务合作

2019-09-25 19:37:43 来源：Mtime时光网

飞鱼快传最新的产品、技术与服务亮相全国院线国产影片推介会。
      时光网讯 9月24日至9月26日，第十九届全国院线国产影片推介会在广东佛山召开。9月25号中午，北京凤凰飞鱼文化传媒有限公司举办专场活动，带着飞鱼快传最新的产品、技术与服务亮相推介会。

      活动上，珠江影业传媒股份有限公司与凤凰飞鱼签订了战略合作，未来双方将携手深耕影视行业，就电影宣发、版权、非票业务等内容上展开深入合作。据凤凰飞鱼CEO王宏波先生介绍，此次除了给各大院线带来传输新产品飞鱼快传外，还将搭建新的平台，就影院如何在科技技术的加持下，探索新的业务提出了看法和见解。

      在当天的活动现场，凤凰飞鱼还公布和全影时代影视文化传媒有限公司展开深入合作，联合发行影片《鹭世界》《越域重生》

      自然类电影《鹭世界》以一只名为“泽一”的苍鹭为主角，讲述泽一如何在绝境中逆袭的生命奇迹。影片呼吁大家保护环境，感受生命的意义。

      除此之外，两部影片也将成为飞鱼快传新技术传输的领头军，通过飞鱼快传的线上传输，抵达各个影院与观众朋友们见面。

      在目前的行业竞争困境下，放映业务的低毛利率实际上已经难以让影院票房业务赚钱，非票业务是贡献利润的主力。由此，凤凰飞鱼在这次活动上提出和院线加强非票业务上的合作，利用凤凰卫视自有的内容资源、广告资源、版权资源等来丰富飞鱼快传BOX终端，这些都会是大家喜闻乐见的创新内容。

   编辑：en

关键词： 凤凰飞鱼 鹭世界
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