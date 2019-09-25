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张艺谋担任国庆联欢活动总导演

10月1日晚8时天安门广场举行 时长90分钟

2019-09-25 20:00:02 来源：Mtime时光网

从《一秒钟》、《坚如磐石》，到70周年国庆联欢活动，还有后面即将开机的谍战新片，张艺谋导演今年非常高产。


      时光网讯 张艺谋担任国庆联欢活动总导演。

      国庆联欢活动指挥部25日下午在庆祝中华人民共和国成立70周年第二场集体采访中透露，联欢活动将于10月1日晚8时在天安门广场举行，总时长90分钟。整个联欢活动由主题表演、中心联欢表演、群众联欢、烟花表演四个功能表演区组成，各个表演区块既独立成篇、各具特色，又相互交融、浑然一体。


      联欢活动主创团队方面，将由张艺谋担任总导演。从《一秒钟》《坚如磐石》，到70周年国庆联欢活动，还有后面即将开机的谍战新片，张艺谋导演今年非常高产。

   编辑：en

关键词： 张艺谋
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张艺谋

张艺谋

Yimou Zhang

职业：导演 | 演员 | 制作人 | 编剧 | 摄影 | 艺术指导

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