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"蜘蛛侠:英雄远征"动作特辑荷兰弟炸!

曝光大量片场镜头 "最精彩蜘蛛侠动作戏"

2019-09-25 22:25:14 来源：Mtime时光网

宝藏男孩“荷兰弟”从小就是动作高手，在索尼曝光的《蜘蛛侠：英雄远征》动作特辑中，可以看到他在片场的亲身实拍，有些镜头看起来还挺危险的。
　　时光网讯　由美国哥伦比亚影片公司出品的漫威超英巨制《蜘蛛侠：英雄远征》，今日发布一支幕后动作特辑，大量汤姆·赫兰德的实拍镜头初次曝光。被称为“有史以来最精彩蜘蛛侠动作戏”的影片，汇聚了片方对蜘蛛侠这一超级英雄的大量思考。每一个动作都要符合英雄设定，而且要不断给观众惊喜。

　　在特辑中可以看到拍摄团队设计的许多小细节，和较真的态度，荷兰弟在片场用心接受指导，直言这次拍摄“不断突破极限”，此次发布的动作特辑再次呈现了蜘蛛侠团队的用心和荷兰弟的动作戏功底。


 
荷兰弟片场大秀动作戏 惊险实拍
 
　　暑期上映的《蜘蛛侠：英雄远征》今日片场特发布一支幕后动作特辑，将观众重新拉回片场。在特辑中不仅能看到剧组对影片动作设计的思考，如何让演员的动作更符合蜘蛛侠人设，同时也发挥荷兰弟自身的优势。也能看到各位演员在执行复杂动作时的惊险。
 
　　这其中荷兰弟的努力更是有目共睹，在片场他经常亲身实拍，高标准要求自己，频频做出令人大呼过瘾的高难动作，甚至有些镜头看起来十分危险。对此，荷兰弟表示，合作的团队是他心中最好的团队，他们从《蜘蛛侠：英雄归来》就保持着超高的默契。这次拍摄让他不断突破自我，却又保证了他的安全，对此他十分感谢团队的付出。


 
蜘蛛侠动作戏大获好评 史上最精彩不容错过

　　宝藏男孩荷兰弟从小就是动作高手，此次饰演蜘蛛侠更是如虎添翼，他将许多漫画中超高难度的动作设计都完美完成，许多观众都对他的表演大加赞赏。而本片中，蜘蛛侠的动作设计更是史无前例的猛烈和多变，打斗场面几乎从一开始到结尾，高潮不断。
 
　　在欧洲战场激战元素怪时蜘蛛侠飞天入水，爬楼跳桥，在危险的边缘疯狂出击。而激战最终大BOSS时则更加惨烈和紧张，蜘蛛侠几乎在死亡前的最后一刻识破敌人诡计，成功击败反派。同时也完成了自己的英雄蜕变，成为了可以独当一面的超级英雄。



　　《蜘蛛侠：英雄远征》由导演乔·沃茨再次执导，“蜘蛛侠”汤姆·赫兰德、“局长”塞缪尔·杰克逊重磅加盟！更有好莱坞实力派巨星杰克·吉伦哈尔饰演新角色“神秘客”。玛丽莎·托梅、乔恩·费儒、赞达亚、雅各布·巴特朗等原班人马也将悉数回归。蜘蛛侠独挑大梁，劫后重生决战千里，2019年度必看漫威宇宙大片！



   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 蜘蛛侠：英雄远征 索尼
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