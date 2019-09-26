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《小丑》公映安全隐患惊动美国军方

极端分子策划暴力袭击 FBI呼吁民众保持警惕

2019-09-26 09:49:39 来源：Mtime时光网

希望这些乱七八糟的事情不要影响到影片的公映。


　　时光网讯 据外媒报道，美军向现役军人大规模发布备忘，警告称可能有极端分子在《小丑》影院上映期间采取暴力行为。备忘录没有指出任何具体的威胁或嫌疑人，但军方正加强防备意识。

《小丑》即将10月4日北美公映

　　军方表示，FBI官员联系了他们，表示发现了一些极端分子在网上发文，提及在《小丑》公映期间进行暴力袭击。

　　备忘录表示，“极端分子崇拜Aurora影院枪击案射手那样的暴力个体。他们也崇拜小丑——来自蝙蝠侠系列的暴力角色，欣赏他被描绘成一个必须假装快乐、但最终会向欺凌者复仇的人物形象。”

　　一名美国军方发言人表示，发布这样的备忘是出自惯例，希望军人们时刻准备、努力保证个人安全，不管是在工作场合还是之外。



　　据另一份本周一发布的军方备忘录截图，美军刑事调查处的高管获得通报，2019年10月4日开始公映的《小丑》上映期间，在未知影院，存在确实可信的、大规模射击可能性。

　　该通报由得克萨斯州执法人员发出，他们正在与当地FBI配合调查，并已经在暗网中的发现“很具体的、引人恐慌的发言，关于在《小丑》上映时以一家未知电影院为目标出手”。

　　一名FBI发言人表示：他们的惯例是不会评论任何特定的信息，但称FBI确实针对这些网上发文与执法部门和私营部门合作方有联系。并按惯例呼吁公众保持警惕，迅速向执法部门报告可疑行为。

"蝙蝠侠"丹佛首映枪击案现场

　　2012年7月20日科罗拉多州丹佛Aurora影院在放映《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》午夜场时发生枪击案件，枪手James Holmes在放映厅内持枪行凶，造成12人死亡，70人受伤。此后，Holmes被判终身监禁。作案时Holmes染着明亮的浅色头发，这让人们联想到了“小丑”。

　　在枪击案中失去了24岁女儿的Sandy Phillips近日发声，在公开信中写道“我不用看《小丑》这部电影，光是看到它的宣传片，我就好像看到了一张枪手的照片”。

　　随后华纳发布一份声明做出回应，表示《小丑》并没有“将这个角色奉为英雄”，也不是“对现实世界任何形势的暴力的认可”。

   编辑：SaSa

关键词： 小丑 军方 枪击案 蝙蝠侠
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小丑

小丑 (2019)

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导演：托德·菲利普斯

主演：杰昆·菲尼克斯

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