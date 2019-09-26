时光网讯
据外媒报道，美军向现役军人大规模发布备忘，警告称可能有极端分子在《小丑》
影院上映期间采取暴力行为。备忘录没有指出任何具体的威胁或嫌疑人，但军方正加强防备意识。
军方表示，FBI官员联系了他们，表示发现了一些极端分子在网上发文，提及在《小丑》公映期间进行暴力袭击。
备忘录表示，“极端分子崇拜Aurora影院枪击案射手那样的暴力个体。他们也崇拜小丑——来自蝙蝠侠系列的暴力角色，欣赏他被描绘成一个必须假装快乐、但最终会向欺凌者复仇的人物形象。”
一名美国军方发言人表示，发布这样的备忘是出自惯例，希望军人们时刻准备、努力保证个人安全，不管是在工作场合还是之外。
据另一份本周一发布的军方备忘录截图，美军刑事调查处的高管获得通报，2019年10月4日开始公映的《小丑》上映期间，在未知影院，存在确实可信的、大规模射击可能性。
该通报由得克萨斯州执法人员发出，他们正在与当地FBI配合调查，并已经在暗网中的发现“很具体的、引人恐慌的发言，关于在《小丑》上映时以一家未知电影院为目标出手”。
一名FBI发言人表示：他们的惯例是不会评论任何特定的信息，但称FBI确实针对这些网上发文与执法部门和私营部门合作方有联系。并按惯例呼吁公众保持警惕，迅速向执法部门报告可疑行为。
2012年7月20日科罗拉多州丹佛Aurora影院在放映《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》
午夜场时发生枪击案件，枪手James Holmes在放映厅内持枪行凶，造成12人死亡，70人受伤。此后，Holmes被判终身监禁。作案时Holmes染着明亮的浅色头发，这让人们联想到了“小丑”。
在枪击案中失去了24岁女儿的Sandy Phillips近日发声，在公开信中写道“我不用看《小丑》这部电影，光是看到它的宣传片，我就好像看到了一张枪手的照片”。
随后华纳发布一份声明做出回应，表示《小丑》并没有“将这个角色奉为英雄”，也不是“对现实世界任何形势的暴力的认可”。