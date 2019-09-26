



《小丑》即将10月4日北美公映 军方表示，FBI官员联系了他们，表示发现了一些极端分子在网上发文，提及在《小丑》公映期间进行暴力袭击。





备忘录表示，“极端分子崇拜Aurora影院枪击案射手那样的暴力个体。他们也崇拜小丑——来自蝙蝠侠系列的暴力角色，欣赏他被描绘成一个必须假装快乐、但最终会向欺凌者复仇的人物形象。”





一名美国军方发言人表示，发布这样的备忘是出自惯例，希望军人们时刻准备、努力保证个人安全，不管是在工作场合还是之外。















在枪击案中失去了24岁女儿的Sandy Phillips近日发声，在公开信中写道“我不用看《小丑》这部电影，光是看到它的宣传片，我就好像看到了一张枪手的照片”。



