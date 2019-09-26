2019-09-26 09:40:57 来源：Mtime时光网
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编辑：羊羊
导演：马丁·斯科塞斯
主演：罗伯特·德尼罗
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Robert De Niro
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Martin Scorsese
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喜欢说真话
4分钟前
马丁导演拍的剧情片都有特效，用CG技术帮助主演们改变年龄...钢铁侠、蚁人、银翼杀手、终结者5、惊奇队长等也有用cg技术改年轻，，，那海王没有，丢死了
罗伯特·狗剩
10分钟前
美颜技术很牛逼，但是比起来乔碧萝还是差个了个档次。
Alexstaytrue
34分钟前
工业光魔做的年龄特效
一撮燃烧的胸毛
3小时前
cg技术可以的，延续了老戏骨的艺术生命
想长胖
5小时前
想起《1900》里面德尼罗的老年装扮，腮帮子上哪里有这么多赘肉
今年最期待的三部电影之一
cano1921
罗罗
M_1507201000496414352
6小时前
中国电影什么时能掌握CG技术让老戏骨们也变年轻，小鲜肉们就可以滚蛋了。
想长胖5小时前
只要流量能带来高收益，只看脸的演员就不会失业。市场很清晰地表明，喜欢演技、剧情的观众通常都是理智消费的群体，资本自然不会为这些观众服务
dis·
瞬间穿越到《好家伙》！！！！
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