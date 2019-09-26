马丁·斯科塞斯没有找年轻演员来演年轻时的老戏骨们，而是用CG技术帮助主演们改变年龄，最新曝光的剧照中德尼罗就重返青春。





《爱尔兰人》改编自查尔斯·布兰德在2004年所写的纪实文学《听说你刷房子了》，讲述的是黑社会杀手“爱尔兰佬”弗兰克·谢兰的故事。





该片的主演阵容包括罗伯特·德尼罗、阿尔·帕西诺、乔·佩西、哈威·凯特尔等。马丁·斯科塞斯没有找年轻演员来演年轻时的老戏骨们，而是用CG技术帮助主演们改变年龄，最新曝光的剧照中德尼罗就重返青春。





《爱尔兰人》于11月1日全美公映，11月27日在Netflix上首播。

编辑：羊羊