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弹簧身材不稀奇，德尼罗年龄也能随意变

马丁·斯科塞斯《爱尔兰人》曝全新剧照

2019-09-26 09:40:57 来源：Mtime时光网

马丁·斯科塞斯没有找年轻演员来演年轻时的老戏骨们，而是用CG技术帮助主演们改变年龄，最新曝光的剧照中德尼罗就重返青春。
      时光网讯 日前，导演马丁·斯科塞斯的新片《爱尔兰人》曝光一组全新剧照，主演罗伯特·德尼罗在片中的年龄跨度很大。

      《爱尔兰人》改编自查尔斯·布兰德在2004年所写的纪实文学《听说你刷房子了》，讲述的是黑社会杀手“爱尔兰佬”弗兰克·谢兰的故事。

      该片的主演阵容包括罗伯特·德尼罗、阿尔·帕西诺、乔·佩西、哈威·凯特尔等。马丁·斯科塞斯没有找年轻演员来演年轻时的老戏骨们，而是用CG技术帮助主演们改变年龄，最新曝光的剧照中德尼罗就重返青春。

      《爱尔兰人》于11月1日全美公映，11月27日在Netflix上首播。

   编辑：羊羊

关键词： 爱尔兰人 罗伯特·德尼罗 马丁·斯科塞斯
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马丁·斯科塞斯

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