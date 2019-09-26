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于冬:《中国机长》不是“萨利机长”山寨版

张涵予让刘传健机长"放心" 欧豪杜江与原型重聚

2019-09-26 10:10:16 来源：Mtime时光网

电影出品人于冬称拍摄《中国机长》是完成了一个“不可能完成的任务”，绝不要观众认为这是山寨版《萨利机长》。

首映礼现场

　　时光网讯　川航“英雄机长”刘传健、第二机长梁鹏和副驾驶徐瑞辰，昨日出席《中国机长》首映，并与张涵予欧豪杜江同台交流。电影出品人于冬称拍摄《中国机长》是完成了一个“不可能完成的任务”，绝不要观众认为这是山寨版《萨利机长》。

　　于冬首次讲述了影片筹备初期的背后故事，他透露，川航3U8633紧急备降成都事件本身已经足够震撼，看到新闻资料的时候就有把它拍成电影的冲动：“后来又看了刘传健机长的采访，强烈的敬畏之心促使我要把这个电影拍出来。但我也知道这事儿没这么简单。”于是他一直等到了去年9月，事件调查有了初步结果，电影的筹备工作才正式开始启动。



　　然而，无论是故事本身还是题材，加上不到一年的准备时间，对所有人来说都有着巨大的压力，“题材听起来不错，真正做的时候发现没办法拍，因为是个没悬念的故事，全球皆知，不能夸大，只能充分去挖掘英雄机组和中国民航背后的故事。”

　　于冬还透露，为了呈现真实震撼的空中危机，导演刘伟强第一时间去了洛杉矶，把所有做过飞机特效的后期公司都找了一个遍，“这其中就包括当初给《萨利机长》做特效的公司，但《萨利机长》当时的特效并不多，而且如今距离那部电影问世也过去很多年了，他们的技术变得更加成熟，也更适合我们这部对特效有着超高要求的《中国机长》。”

　　在组成了一个超强的制作团队之后，接下来要解决的就是在哪里拍摄的问题。出于技术上的需求，主创团队曾想过去国外拍摄，但很快就打消了这个念头，因为“《中国机长》必须要在中国拍摄，才更加名正言顺”。最终主创找到了中航工业西安飞机工业有限责任公司，用3个月的时间完成了一架需要10个月才能做完的1:1原大、三段分离的模拟机。而与此同时，演员没看到剧本就已经投入了训练，民航各有关单位和英雄机组成员也都在全力配合影片的筹备工作。

　　电影里的英雄机组有9名成员，而他们每个人都在现实里对应着一个原型人物。影片从开拍那天起，每一天，每个演员都会跟原型通过微信和视频联系，每一句台词，每一个动作都要跟原型沟通确认，而这一切都是为了确保表演的准确和真实。




　　当天，四川航空3U8633航班的“英雄机长”刘传健、第二机长梁鹏以及副驾驶徐瑞辰也来到现场。对于张涵予在片中饰演自己，刘传健说了两个字：“放心！”

　　第二机长梁鹏生性阳光开朗，杜江也笑称：“之前梁机长说，我能在电影里饰演他，他老婆也很开心。现在我想告诉梁机长，我这次能饰演您，我老婆也很开心。”

　　电影之前上映的时候放出了副驾驶徐瑞辰和欧豪的合影，观众都觉得两个人太像了。虽然不是亲兄弟，但两人都是92年的，欧豪说：“我很开心我们90后有这样一个英雄，当时他受了那么重的伤，但依然坚持完成全部工作后才下机，真正做到了‘敬畏生命，敬畏规章，敬畏责任’。”

　　此外，袁泉在《中国机长》中饰演乘务长毕男，她形容电影会把人带入到一个“手心冒汗，聚精会神，一秒钟也不愿意错过的观影旅程”；张天爱则认为这部电影虽然惊险不断，但依然是一个有爱又让人感觉到幸福的旅程；李沁透露自己的角色原型虽然受伤了但依然坚守岗位，所以这也是一个坚守岗位的旅程，而自己也因为这部电影跟张天爱成了非常好的姐妹。

　　值得一提的是，《中国机长》北京首映当天正赶上北京大兴国际机场正式投入运营，用中国民用航空宣传教育中心主任马松伟的话说就是“双喜临门”：“北京大兴国际机场是我们的硬件建设，即将在全国上映的《中国机长》则是我们民航文化软实力的体现。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 中国机长 首映 萨利机长 刘传健 川航 张涵予
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