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《终结者：黑暗命运》发预告确认引进

施瓦辛格汉密尔顿升级回归激战新终结者

2019-09-26 10:38:57 来源：Mtime时光网

此支预告片较上一支节奏更为紧凑，危机也更为突出。莎拉·康纳全副武装一枪开战，携手新一任女守护者格蕾丝全面应敌。卡梅隆、施瓦辛格、汉密尔顿黄金三角再度聚首终极回归。
　　时光网讯   今日，经典科幻动作电影《终结者》系列最新篇章《终结者：黑暗命运》发布“杀出黎明”中文版预告片。此支预告片较上一支节奏更为紧凑，危机也更为突出。莎拉·康纳全副武装一枪开战，携手新一任女守护者格蕾丝全面应敌。詹姆斯·卡梅隆阿诺·施瓦辛格琳达·汉密尔顿黄金三角再度聚首终极回归，劲爆爽燃的动作场面将这套科幻动作经典系列推向新的高度。影片将于2019年11月1日北美上映，中国确认引进。
  




　　熟悉《终结者》系列电影的观众都知道，阿诺·施瓦辛格饰演的原型机T-800机器人和琳达·汉密尔顿饰演的初代硬核女武神莎拉·康纳自1984年《终结者》开始便是整个系列的核心人物。电影《终结者：黑暗命运》距离第一部虽然已时隔三十五年，但战斗双雄依然宝刀未老，举手投足间更多了份老练和默契。

　　影片此次发布的“杀出黎明”版预告片较上一支节奏更紧凑，恐怖的机械危机也更突出。画面一开始，莎拉·康纳全副武装对着新反派终结者REV9一顿猛攻，不论是在高速飞车还是运输机上搏斗都稳扎稳打。T-800虽然外表上“上了年纪”，但与敌人搏斗起来毫不手软，此次的武器也比之前肉眼可见的又大了两圈。火力double，爽感也翻倍。

　　作为这个系列作品的新面孔，麦肯兹·戴维斯此次在片中饰演战斗力超强的新任女守护者格蕾丝。她与娜塔莉娅·雷耶斯饰演的被REV9追杀的神秘女孩达妮延续了此前《终结者》系列中“保护者”与“关键人物”的经典角色设定。逃离身后爆炸火海也是该系列的经典场面，电影《终结者：黑暗命运》中，格蕾丝接手打造这一名场面，与莎拉共同浴血奋战，誓与REV9死战到底。

　　而此次由加布里埃尔·鲁纳饰演的新反派终结者REV9其恐怖的战斗力也相当令人肝胆俱裂，不仅机型得到了全新升级，还可以骨肉分身，在莎拉·康纳猛烈地攻击下被轰的面目全非却还能奔跑，在T-800的重机枪扫射下仅仅是“擦破点皮”，竟毫无机能损坏，仿佛一切只是隔靴搔痒。施瓦辛格一句“你相信命运吗，莎拉？”瞬间将观众拉回到观看前作时的激动时刻，点燃了关于科幻动作电影的经典记忆。

   编辑：hello王小羊

关键词： 终结者 预告 引进
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