该片作为聚焦抑郁症的电影，深刻展现了现代都市快节奏下，人所经历的环境和内心压力的变化。在叙述过程中融合社会案件，聚焦时代背景下的社会现象，关注人与人之间的情感纠葛，在追寻案件真相的过程中探索个体与社会的关系。





电影《六欲天》此次公布的定档海报暗藏不少信息，车内命悬一线的紧张气氛，暗示新的剧情线索。小孩趴在车内，小手用力敲打车窗，正孤立无援地紧急呼救。窗外灿黄的阳光和车内灰色的冷调形成鲜明的对比，让人不禁猜测这背后到底有着怎样不可告人的秘密。“别忘记我”这四个字，也在暗示碎尸案件的背后另有线索，隐藏在表象下的可能是无法揭露的伤疤。





在新鲜出炉的定档预告中，影片悬疑元素伴随着节奏感强烈的背景音乐贯穿全程，人物之间的关系也在紧张交织的画面里更显扑朔迷离。 “我外甥女在车里”、“姐，她死了”，焦急的画面旁白音，黄璐撕心裂肺的嚎哭，似乎从另一角度对应定档海报。短短三十几秒里，祖峰、黄璐、陈明昊和刘天池悉数亮相，他们之间激烈的对话，复杂的神情，也在预示着故事并不是碎尸案那么简单。