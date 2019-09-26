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祖峰自导自演《六欲天》定档11.1

曾入围戛纳聚焦抑郁症病人 预告海报双发

2019-09-26 10:54:13 来源：Mtime时光网

祖峰自导自演《六欲天》定档11月1日上映，预告及海报同时发布。该片曾因入围戛纳“一种关注”单元而备受关注，近日该片又入围第三届平遥国际电影展“藏龙”单元。
       

《六欲天》定档11月1日

时光网讯 祖峰执导的电影处女作《六欲天》今日宣布定档11月1日内地上映，定档预告及海报同时发布。影片由祖峰、黄璐领衔主演，陈明昊、张倩如、田雨、刘天池主演，讲述了患有抑郁症的警察阿斌，在调查一起碎尸案中，发现被害者的姐姐李雪正在经历和他相似的痛苦。目前该片已入围第三届平遥国际电影展“藏龙”单元，将有机会与各类优秀影片角逐大奖。

     该片是祖峰、刘天池这对“演技伉俪”的首度公开搭档，也是低调实力派演员黄璐的再次发力。该片曾入围戛纳“一种关注”单元，后因“技术原因”退出竞赛。

       《六欲天》的故事，从一桩凶杀案讲起：男子李毅被杀，他的姐姐李雪（黄璐饰演）因此与调查凶杀案的警察阿斌（祖峰饰演）相识。阿斌因为女友自杀而患上抑郁症，而李雪则有着因为痛失爱女而患上抑郁症的伤心过往。两个同样备受病魔折磨的人，同病相怜，从彼此懂得到互相安慰，“从心出发”再次开始寻找生活的意义。

      该片作为聚焦抑郁症的电影，深刻展现了现代都市快节奏下，人所经历的环境和内心压力的变化。在叙述过程中融合社会案件，聚焦时代背景下的社会现象，关注人与人之间的情感纠葛，在追寻案件真相的过程中探索个体与社会的关系。


       电影《六欲天》此次公布的定档海报暗藏不少信息，车内命悬一线的紧张气氛，暗示新的剧情线索。小孩趴在车内，小手用力敲打车窗，正孤立无援地紧急呼救。窗外灿黄的阳光和车内灰色的冷调形成鲜明的对比，让人不禁猜测这背后到底有着怎样不可告人的秘密。“别忘记我”这四个字，也在暗示碎尸案件的背后另有线索，隐藏在表象下的可能是无法揭露的伤疤。

       在新鲜出炉的定档预告中，影片悬疑元素伴随着节奏感强烈的背景音乐贯穿全程，人物之间的关系也在紧张交织的画面里更显扑朔迷离。 “我外甥女在车里”、“姐，她死了”，焦急的画面旁白音，黄璐撕心裂肺的嚎哭，似乎从另一角度对应定档海报。短短三十几秒里，祖峰、黄璐、陈明昊和刘天池悉数亮相，他们之间激烈的对话，复杂的神情，也在预示着故事并不是碎尸案那么简单。

   编辑：隐饮

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关键词： 六欲天
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