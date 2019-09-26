《我和我的祖国》发布幕后全纪录特辑，曝光影片7个故事幕后拍摄的动人时刻。

幕后特辑





影片将于9月28日超前点映，9月30日全国公映。





电影《我和我的祖国》是中国电影人合力而作为新中国成立70周年献上的一份珍贵礼物。正如影片七位导演之一徐峥所言：“能为自己的祖国拍一部献礼片，是我们真正发自内心感到光荣的事。”七位导演，七个剧组，为了回溯新中国成立70周年来7个重大历史瞬间背后，那些鲜为人知的普通人的奋斗故事，从取景、场面、情绪、细节等各个方面精雕细琢。





总导演陈凯歌在片场讲述神舟十一号飞船返回舱成功着陆的过程，满怀兴奋和激动之情；张一白导演指挥千名群众演员拍摄挥舞报纸的大场面，力求展现第一颗原子弹爆炸成功时，国人的慷慨激昂；惠英红多次演练香港回归敬礼片段直到深夜……从导演到演员都拿出至诚至真的专业精神，全身心投入。





特辑最后，出演电影的黄渤、欧豪、张译、周冬雨、杜江、朱一龙、陈飞宇、宋佳、王砚辉、魏晨、彭昱畅、刘涛在内的数十名演员，动情唱响歌曲《我和我的祖国》，用熟悉的旋律和歌声，再度唱出了自己对每个历史瞬间的感动与深情。

编辑：羊羊