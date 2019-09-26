



补充资料包：MCU断手梗致敬“星球大战”





很多漫威电影中都有角色会被砍断手，致敬《星球大战》系列中卢克天行者被砍断手的情节。对于断手梗，凯文·费奇曾说："我40多岁了，在电影行业里面工作，又毕业于南加州大学（星球大战之父乔治·卢卡斯母校），怎么可能不喜欢《星战》呢？"

















众所周知，一手打造了漫威电影宇宙的费奇是个星战迷，几乎每部漫威电影中他都会安排“断手梗”，致敬“星战”中卢克天行者被砍断手的情节。