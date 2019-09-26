网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

漫威CEO凯文费奇将制作"星球大战"电影

联手卢卡斯影业欲给老IP带来新活力

2019-09-26 11:47:07 来源：Mtime时光网

漫威老总凯文·费奇要拍星球大战电影，能给这个老IP注入新活力吗？


　　时光网讯 据“好莱坞报道者”独家消息，迪士尼影业联席主席阿兰·霍恩透露，漫威影业CEO凯文·费奇将联手卢卡斯影业总裁凯瑟琳·肯尼迪制作"星球大战"电影。

     众所周知，一手打造了漫威电影宇宙的费奇是个星战迷，几乎每部漫威电影中他都会安排“断手梗”，致敬“星战”中卢克天行者被砍断手的情节。

粉丝绘制的星战X漫威跨界图

　　据内部人士透露，去年夏天凯文·费奇就和凯瑟琳·肯尼迪、阿兰霍恩以及另一位迪士尼影业联席主席阿兰伯格曼会面，商讨加盟“星战宇宙”的事宜。

　　阿兰霍恩回应说：“我们对凯瑟琳和卢卡斯正在制作的项目很兴奋，不仅是《星球大战》还有《夺宝奇兵》，还延伸到旗下福斯和艾玛·沃兹合作的项目包括《骨肉之子》。随着天行者传奇的结束，凯瑟琳希望让让星球大战走进新纪元，而且知道凯文星战死忠粉，两位杰出制片人合作一部星战电影是明智之举。”

不知道凯文费奇说的大牌明星是不是布丽·拉尔森

　　据悉，凯瑟琳·肯尼迪将会继续任职卢卡斯影业总裁，凯文·费奇已和一位大牌演员谈到了一个明确的角色，希望对方能够加盟他制作的星战电影。

　　

《星战9》D23特别预告片

今年12月20日上映的《星球大战9》将为系列九部曲画上一个句号，迪士尼需要新的制作人给这个老IP带来活力。

     凯文·费奇目前还要负责漫威电影宇宙第四阶段多部影片和剧集，加入星战宇宙估计要让他忙到飞起。

　　《游侠索罗》的票房失利让迪士尼放缓了“星战宇宙”开发进度，但依旧对这个老IP寄予厚望，早前已宣布过《星球大战8》导演莱恩·约翰逊和《权力的游戏》两位制片人各负责未来“星战宇宙”的项目。

　　由乔恩·费儒负责的《曼达洛人》将于今年11月12日在Disney+上线，同时“侠盗一号”前传剧集和《欧比旺》剧集都在开发中。

天行者传奇之后 星战依旧继续

补充资料包：MCU断手梗致敬“星球大战”

　　很多漫威电影中都有角色会被砍断手，致敬《星球大战》系列中卢克天行者被砍断手的情节。对于断手梗，凯文·费奇曾说："我40多岁了，在电影行业里面工作，又毕业于南加州大学（星球大战之父乔治·卢卡斯母校），怎么可能不喜欢《星战》呢？"





作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 星球大战 凯文费奇 卢卡斯 漫威电影宇宙 漫威 迪士尼
关注时光网微信

相关电影/影人

凯文·费奇

凯文·费奇

Kevin Feige

职业：制作人 | 演员

查看影人作品  >

凯瑟琳·肯尼迪

凯瑟琳·肯尼迪

Kathleen Kennedy

职业：制作人

查看影人作品  >

星球大战9：天行者崛起

星球大战9：天行者崛起 (2019)

0.0

导演：J·J·艾布拉姆斯

主演：黛茜·雷德利

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (23)

发表

本周热读

1

新世纪最伟大的100部影片

《泰迪熊》乱入 第一你绝对想不到

100
英国《卫报》选出了一份新世纪以来，最伟大的100部电影..
2

《权力的游戏》获71届艾美奖最佳剧集

"切尔诺贝利"最佳限定剧 "杀死伊芙"科默斩视后

95
《权力的游戏》登顶第71届艾美奖。
3

黄渤饰姜子牙！《封神》发角色海报

神话大片首曝主角造型 费翔出演商王殷寿

6
黄渤的妆容变化好大，很难一眼看出是他了
4

新千年最好看的100部电视剧榜单出炉！

《黑道家族》登顶 《绝命毒师》《权游》进前十

50
《卫报》日前评选出21世纪100部最佳电视剧。HBO出品的《..
5

"叶问4"定档12.20 甄子丹打进美国军营

李小龙在美国受欺负 师傅叶问替他出头

甄子丹主演的终结篇《叶问4》，今日定档12月20日中国内..

查看更多