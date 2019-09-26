时光网讯
据“好莱坞报道者”独家消息，迪士尼影业联席主席阿兰·霍恩
透露，漫威影业CEO凯文·费奇
将联手卢卡斯影业总裁凯瑟琳·肯尼迪
制作"星球大战"电影。
众所周知，一手打造了漫威电影宇宙的费奇是个星战迷，几乎每部漫威电影中他都会安排“断手梗”，致敬“星战”中卢克天行者被砍断手的情节。
据内部人士透露，去年夏天凯文·费奇就和凯瑟琳·肯尼迪、阿兰霍恩以及另一位迪士尼影业联席主席阿兰伯格曼会面，商讨加盟“星战宇宙”的事宜。
阿兰霍恩回应说：“我们对凯瑟琳和卢卡斯正在制作的项目很兴奋，不仅是《星球大战》
还有《夺宝奇兵》
，还延伸到旗下福斯和艾玛·沃兹合作的项目包括《骨肉之子》。随着天行者传奇的结束，凯瑟琳希望让让星球大战走进新纪元，而且知道凯文星战死忠粉，两位杰出制片人合作一部星战电影是明智之举。”
据悉，凯瑟琳·肯尼迪将会继续任职卢卡斯影业总裁，凯文·费奇已和一位大牌演员谈到了一个明确的角色，希望对方能够加盟他制作的星战电影。
今年12月20日上映的《星球大战9》
将为系列九部曲画上一个句号，迪士尼需要新的制作人给这个老IP带来活力。
凯文·费奇目前还要负责漫威电影宇宙第四阶段多部影片和剧集，加入星战宇宙估计要让他忙到飞起。
《游侠索罗》
的票房失利让迪士尼放缓了“星战宇宙”开发进度，但依旧对这个老IP寄予厚望，早前已宣布过《星球大战8》导演莱恩·约翰逊和《权力的游戏》
两位制片人各负责未来“星战宇宙”的项目。
由乔恩·费儒负责的《曼达洛人》
将于今年11月12日在Disney+上线，同时“侠盗一号”前传剧集和《欧比旺》剧集都在开发中。
补充资料包：MCU断手梗致敬“星球大战”
很多漫威电影中都有角色会被砍断手，致敬《星球大战》系列中卢克天行者被砍断手的情节。对于断手梗，凯文·费奇曾说："我40多岁了，在电影行业里面工作，又毕业于南加州大学（星球大战之父乔治·卢卡斯母校），怎么可能不喜欢《星战》呢？"