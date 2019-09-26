沙溢笑称：“小朋友中，我能狠心这么使的，只有我自己儿子”。对于安吉在戏中的表现，虽然安吉自己不自信，但沙溢却给出了“在整个的拍摄过程中非常棒”的评价。





沙溢表示在2016年，安吉五岁时，他就想当导演拍一部关于亲子题材的电影，他体会到作为一个父亲的责任与陪伴的重要性，并想把这些感悟与所有的父母分享。直到2018年，他才一步步将理想化为现实，拍《亲密旅行》“欢乐父子”版预告片出了这部处女作。

















作为沙溢导演生涯的第一部作品，很多方面他都亲力亲为。沙溢谦虚地表示：“我是一个演员出身，首先得把自己得角色演好，这是我能把控的，其余的很感谢我的团队的全力协助。”谈到首次转型做导演，在作品的表达上有一些“小心思”，他说：“一些设定是根据我的亲身经历，有一些致敬在里面，有些借助剧情和对话，有些借助镜头的转换。”





在“父子”版预告中，首次对外呈现了沙溢、安吉父子在片场的状态。安吉对观众倾诉道：“我第一次演电影，爸爸说我是男一号，我非常开心。可是爸爸总管着我，总让我做我害怕的事情。”





据悉，为了剧情需要，安吉要不停在满是泥水的公路上摔倒、从车顶慢慢爬下来。片中不仅有这些危险动作，《亲密旅行》还让安吉挑战了最害怕的过山车等。





谈到这些，沙溢笑称：“小朋友中，我能狠心这么使的，只有我自己儿子”。对于安吉在戏中的表现，虽然安吉自己不自信，但沙溢却给出了“在整个的拍摄过程中非常棒”的评价，更是笑着对镜头表示：“这场戏没演过他，没PK过他。”并坦言这是父子之间送给彼此最好的礼物。









有趣的是，《亲密旅行》拍完后，父子俩一个变瘦了，一个变胖了。沙溢因为压力太大经常失眠，工作强度又大，当了一次导演竟然圆了多年的减肥梦，成功收获当年的玉树临风；而安吉压力大时就会吃许多零食，不知不觉间就变胖了。





因为专注拍戏，忽略了家庭的沙溢，也遭到了老婆胡可的“秋后算账”。胡可表示在家中完全没有话语权的老公，当了导演以后大变样，又有主见又有责任感，《亲密旅行》绝对是诚意之作。谈及安吉的表现，胡可表示非常惊喜：“安吉有点出乎我的意料，有一场戏他的眼神里读到他所有的情感，当时眼泪就掉了下来。”