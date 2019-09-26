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漫威剧集版《恶灵骑士》暂时不拍了

播出平台Hulu停止开发 角色或亮相MCU？

2019-09-26 14:57:58 来源：Mtime时光网

《恶灵骑士》剧集版暂时不拍了，很可惜。
加布里埃尔·鲁纳原本要演剧版恶灵骑士

　　时光网讯 根据《综艺》杂志早前的报道，《终结者：黑暗命运》男星加布里埃尔·鲁纳将出演剧集版《恶灵骑士》，会在Hulu平台播出。今日Deadline披露，Hulu已不再推进该项目，原因是主创团队和平台产生了创意分歧。

　　不过，“撒旦之子”Helstrom真人剧集还是会继续开发，预计2020年上线。

　　加布里埃尔·鲁纳曾在美剧《神盾局特工》中出演过9集，扮演的角色叫Robbie Reyes，也就是恶灵骑士。很可惜，他暂时无法拥有自己的独立剧集。

加布里埃尔·鲁纳在《神盾局特工》中

     

《灵魂战车2》预告片

《灵魂战车》（Ghost Rider）又名恶灵骑士，索尼影业曾在2007年和2011年拍摄过《灵魂战车》《灵魂战车2：复仇时刻》两部电影，都由尼古拉斯·凯奇主演，也全部引进到中国内地。

　　第一集投资1.1亿美元全球票房2.28亿美元，口碑相当一般；第二集预算砍到5700万美元，全球票房1.32亿美元。

     由于口碑和票房都不算成功，2013年电影版权回归了漫威。

     既然剧集拍不成，或许恶灵骑士能进入漫威电影宇宙呢？

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 恶灵骑士 漫威 HULU 剧集
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职业：演员

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