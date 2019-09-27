时光网特稿
不要低估古装肥皂剧的号召力。四年前完结的英剧《唐顿庄园》
上周以剧场电影形式首登大银幕，票房表现和观众反响大大超乎业界预期。
“唐家屯”这帮英国老贵族的家长里短，凭什么在大洋彼岸把皮特和史泰龙“打趴下”呢？
粉丝电影放大原剧精华
对手短板明显 皮特史泰龙“送分”
口碑过硬是《唐顿庄园》爆冷的前提。这部剧场版大电影没有给剧集丢脸，它同时俘获了媒体与观众的芳心。
影片在烂番茄网站得到了84%的新鲜度认证，均分6.92（满分10），获得媒体品质盖章,；影片的观众爆米花指数冲上95%，均分4.68（满分5），院线调查CinemaScore达到A级，足以说明群众的喜闻乐见。
单论影片质量，它的两个对手存在明显短板。《星际探索》是媒体观众反响两极，叫好不叫座的类型，它的媒体新鲜度83%，观众爆米花指数只有42%。《第一滴血5》恰恰相反，烂番茄新鲜度28%媒体唱衰，爆米花指数84%观众缘可以。
时光网记者从北美发来的第一手影评夸赞电影《唐顿庄园》“延续了每个角色最受观众所喜爱的特色”，并且影片塑造了一个合家欢的“happy ending”。
作为粉丝电影，它的不足之处同样明显。时光网的北美记者认为影片“平淡的剧情还是难免会让人脱戏思考”，在贫富矛盾激化的大环境下，《唐顿庄园》呈现的奢华英国贵族生活，可能显得格外刺眼。
美国国家公共广播台觉得电影版与原剧一样，“过于精致，呈现的内容和形态太简单太松散”。《Time Out》杂志的影评人写道：“没错，它就是把一集剧情拉长了成两小时的电影”。
为剧集粉丝服务未必是坏事。电影《唐顿庄园》就像克劳利家的银器，被擦的铮亮。
借用《华尔街日报》的点评，它用“两小时的电影沉淀了6季剧集的精华”。就像《纽约时报》的评价所说：“你不得不敬佩费罗斯（制作人&编剧）的本事，他能把过期食材变成暖胃佳肴。”
第一部火遍北美的英剧
粉丝基础足够庞大
《唐顿庄园》
原剧以著名的泰坦尼克沉船事件为开场，将观众代入英国乡间克劳利伯爵府一家人的生活，见证楼上老爷太太们与楼下仆人们经历的20世纪初欧陆时代巨变。
古板老派的贵族社会，平静悠长的田园风情，繁复冗杂的生活礼仪…… 《唐顿庄园》处处透着英国制造独有的味道。它既是勾心斗角的家庭肥皂剧，又是反思阶级固化的严肃历史剧。
2010年《唐顿庄园》在英国刚刚首播就立马成了爆款。第一季收视率逼近千万，要知道当时的英国总人口才6200多万。就连那群口味挑剔、难以伺候的英国剧评人都纷纷被它圈粉。看够了名著改编的维多利亚时代剧集，人们高呼终于等来一部能与奥斯汀和狄更斯媲美的原创古装剧。
《唐顿庄园》很快就被PBS台花费重金引进美国，在2011年与美国观众见面，迅速积累了大批美国忠实粉丝。它的版权费创出当时的英剧新高，英剧能卖出和美剧差不多的价位，这可是破天荒头一遭。
事实证明这笔版权费没白花，从开播到大结局，《唐顿庄园》平均单集收视稳定在千万上下，并且不断刷新PBS台的电视剧收视纪录，就连第三季的史上最虐圣诞篇都没有动摇粉丝继续追的决心。
《夜班经理》
、《王冠》
等英剧后来者能吸引到好莱坞投资方一掷千金，也得感谢打破玻璃天花板的《唐顿庄园》。
电影版《唐顿庄园》延续了剧集的故事、主演班底，以及台前幕后的主创班底。歇业四年的老店突然重开，同样的厨子用同样的食材，烹出满汉全席，老主顾们自然抢着买单。
中老年观众排队送钱
荷尔蒙爆棚9月档的一股清流
《唐顿庄园》电影的出现填补了一部分不爱超级英雄与动作大片的成年观众需求，动员到大批平日很少去影院的老年人和家庭主妇。
根据统计，北美首周末观众群体有74%是女性，半数的观众年龄在45岁以上（其中女性观众约55%），32%的观众年龄在55岁以上。得到这么多爷爷奶奶粉、叔叔阿姨粉的支持，首周末票房确实不用愁。
《唐顿庄园》也不是中老年人特供剧。原剧播出大结局之后，完整的六季内容就能在亚马逊与PBS的流媒体平台上线了。大部分“唐顿”死忠粉是按每周一集的节奏追了六年，而线上平台发行则为它在完结后“续命”，收割到一波年轻粉丝。
如今在流媒体巨头Netflix与亚马逊的引领下，电影和电视的界限日益模糊，跳过影院发行直接上线的名导作品和商业制作越来越多，以往的英美热剧也接二连三的开始重启或者制作剧场版反攻银幕。
《唐顿庄园》首周末票房就超过了2000万美元的制作成本，这种市场反响将刺激未来的电视剧场版重新考虑院线发行机遇。热剧大电影时代或许很快就会到来。