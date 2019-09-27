“唐家屯”这帮英国老贵族的家长里短，凭什么在大洋彼岸把皮特和史泰龙“打趴下”呢？

粉丝电影 放大原剧精华

对手短板明显 皮特史泰龙“送分”

口碑过硬是《唐顿庄园》爆冷的前提。这部剧场版大电影没有给剧集丢脸，它同时俘获了媒体与观众的芳心。





中文预告片 影片在烂番茄网站得到了84%的新鲜度认证，均分6.92（满分10），获得媒体品质盖章,；影片的观众爆米花指数冲上95%，均分4.68（满分5），院线调查CinemaScore达到A级，足以说明群众的喜闻乐见。





单论影片质量，它的两个对手存在明显短板。《星际探索》是媒体观众反响两极，叫好不叫座的类型，它的媒体新鲜度83%，观众爆米花指数只有42%。《第一滴血5》恰恰相反，烂番茄新鲜度28%媒体唱衰，爆米花指数84%观众缘可以。





皮特与史泰龙新片“扑街” 时光网记者从北美发来的第一手影评夸赞电影《唐顿庄园》“延续了每个角色最受观众所喜爱的特色”，并且影片塑造了一个合家欢的“happy ending”。





作为粉丝电影，它的不足之处同样明显。时光网的北美记者认为影片“平淡的剧情还是难免会让人脱戏思考”，在贫富矛盾激化的大环境下，《唐顿庄园》呈现的奢华英国贵族生活，可能显得格外刺眼。





美国国家公共广播台觉得电影版与原剧一样，“过于精致，呈现的内容和形态太简单太松散”。《Time Out》杂志的影评人写道：“没错，它就是把一集剧情拉长了成两小时的电影”。





电影比剧集更精致，“唐家屯”有备而来 为剧集粉丝服务未必是坏事。电影《唐顿庄园》就像克劳利家的银器，被擦的铮亮。





借用《华尔街日报》的点评，它用“两小时的电影沉淀了6季剧集的精华”。就像《纽约时报》的评价所说：“你不得不敬佩费罗斯（制作人&编剧）的本事，他能把过期食材变成暖胃佳肴。”