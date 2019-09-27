网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

这部英国肥皂剧凭啥拳打皮特、脚踢史泰龙？

《唐顿庄园》北美爆冷夺冠 热剧大电影时代来临

2019-09-27 11:01:25 来源：Mtime时光网

《唐顿庄园》电影上周末登陆北美，将同日上映的《星际探索》与《第一滴血5》远远甩开，大爆夺冠。一部完结四年、讲述英国贵族生活家长里短的肥皂剧剧场版，凭什么能拳打皮特、脚踢史泰龙？

　　时光网特稿 不要低估古装肥皂剧的号召力。四年前完结的英剧《唐顿庄园》上周以剧场电影形式首登大银幕，票房表现和观众反响大大超乎业界预期。

　　《唐顿庄园》在北美勇夺周末票房冠军，将同日上映的布拉德·皮特科幻大片《星际探索》、以及史泰龙回归的《第一滴血5：最后的血》远远甩在身后，并且大幅刷新了发行方焦点影业（《断背山》《至暗时刻》《伦敦陷落》《潜伏3》都是焦点出品）的最佳开画纪录。

　　 “唐家屯”这帮英国老贵族的家长里短，凭什么在大洋彼岸把皮特和史泰龙“打趴下”呢？

粉丝电影放大原剧精华
对手短板明显 皮特史泰龙“送分”

　　口碑过硬是《唐顿庄园》爆冷的前提。这部剧场版大电影没有给剧集丢脸，它同时俘获了媒体与观众的芳心。

中文预告片

　　影片在烂番茄网站得到了84%的新鲜度认证，均分6.92（满分10），获得媒体品质盖章,；影片的观众爆米花指数冲上95%，均分4.68（满分5），院线调查CinemaScore达到A级，足以说明群众的喜闻乐见。

　　单论影片质量，它的两个对手存在明显短板。《星际探索》是媒体观众反响两极，叫好不叫座的类型，它的媒体新鲜度83%，观众爆米花指数只有42%。《第一滴血5》恰恰相反，烂番茄新鲜度28%媒体唱衰，爆米花指数84%观众缘可以。

皮特与史泰龙新片“扑街”

　　时光网记者从北美发来的第一手影评夸赞电影《唐顿庄园》“延续了每个角色最受观众所喜爱的特色”，并且影片塑造了一个合家欢的“happy ending”。

　　作为粉丝电影，它的不足之处同样明显。时光网的北美记者认为影片“平淡的剧情还是难免会让人脱戏思考”，在贫富矛盾激化的大环境下，《唐顿庄园》呈现的奢华英国贵族生活，可能显得格外刺眼。

　　美国国家公共广播台觉得电影版与原剧一样，“过于精致，呈现的内容和形态太简单太松散”。《Time Out》杂志的影评人写道：“没错，它就是把一集剧情拉长了成两小时的电影”。

电影比剧集更精致，“唐家屯”有备而来

　　为剧集粉丝服务未必是坏事。电影《唐顿庄园》就像克劳利家的银器，被擦的铮亮。

　　借用《华尔街日报》的点评，它用“两小时的电影沉淀了6季剧集的精华”。就像《纽约时报》的评价所说：“你不得不敬佩费罗斯（制作人&编剧）的本事，他能把过期食材变成暖胃佳肴。”

第一部火遍北美的英剧
 粉丝基础足够庞大

　　《唐顿庄园》原剧以著名的泰坦尼克沉船事件为开场，将观众代入英国乡间克劳利伯爵府一家人的生活，见证楼上老爷太太们与楼下仆人们经历的20世纪初欧陆时代巨变。

熟悉的音乐和布景勾起剧迷回忆

　　古板老派的贵族社会，平静悠长的田园风情，繁复冗杂的生活礼仪…… 《唐顿庄园》处处透着英国制造独有的味道。它既是勾心斗角的家庭肥皂剧，又是反思阶级固化的严肃历史剧。

　　2010年《唐顿庄园》在英国刚刚首播就立马成了爆款。第一季收视率逼近千万，要知道当时的英国总人口才6200多万。就连那群口味挑剔、难以伺候的英国剧评人都纷纷被它圈粉。看够了名著改编的维多利亚时代剧集，人们高呼终于等来一部能与奥斯汀和狄更斯媲美的原创古装剧。

　　《唐顿庄园》很快就被PBS台花费重金引进美国，在2011年与美国观众见面，迅速积累了大批美国忠实粉丝。它的版权费创出当时的英剧新高，英剧能卖出和美剧差不多的价位，这可是破天荒头一遭。

2010年开播就有爆款相

　　事实证明这笔版权费没白花，从开播到大结局，《唐顿庄园》平均单集收视稳定在千万上下，并且不断刷新PBS台的电视剧收视纪录，就连第三季的史上最虐圣诞篇都没有动摇粉丝继续追的决心。

　　《夜班经理》《王冠》等英剧后来者能吸引到好莱坞投资方一掷千金，也得感谢打破玻璃天花板的《唐顿庄园》。

　　电影版《唐顿庄园》延续了剧集的故事、主演班底，以及台前幕后的主创班底。歇业四年的老店突然重开，同样的厨子用同样的食材，烹出满汉全席，老主顾们自然抢着买单。

中老年观众排队送钱
荷尔蒙爆棚9月档的一股清流

　　经过《蜘蛛侠》《狮子王》《速度与激情：特别行动》等暑期大片洗礼，北美院线进入9月之后依然是《小丑回魂2》《星际探索》《第一滴血5》等的雄性荷尔蒙爆棚的商业大制作主导档期。

　　《唐顿庄园》电影的出现填补了一部分不爱超级英雄与动作大片的成年观众需求，动员到大批平日很少去影院的老年人和家庭主妇。

　　根据统计，北美首周末观众群体有74%是女性，半数的观众年龄在45岁以上（其中女性观众约55%），32%的观众年龄在55岁以上。得到这么多爷爷奶奶粉、叔叔阿姨粉的支持，首周末票房确实不用愁。

可别小瞧老太太们的战斗力

　　《唐顿庄园》也不是中老年人特供剧。原剧播出大结局之后，完整的六季内容就能在亚马逊与PBS的流媒体平台上线了。大部分“唐顿”死忠粉是按每周一集的节奏追了六年，而线上平台发行则为它在完结后“续命”，收割到一波年轻粉丝。

流媒体助英美剧反攻银幕
大电影时代到来

　　如今在流媒体巨头Netflix与亚马逊的引领下，电影和电视的界限日益模糊，跳过影院发行直接上线的名导作品和商业制作越来越多，以往的英美热剧也接二连三的开始重启或者制作剧场版反攻银幕。

《绝命毒师》大电影即将登场

　　《唐顿庄园》大电影过后，美剧迷们很快还能看到《绝命毒师》《行尸走肉》的电影版。据悉这两部电影都有院线上映计划。

　　《唐顿庄园》首周末票房就超过了2000万美元的制作成本，这种市场反响将刺激未来的电视剧场版重新考虑院线发行机遇。热剧大电影时代或许很快就会到来。

作者：Joker   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 唐顿庄园
关注时光网微信

相关电影/影人

唐顿庄园

唐顿庄园 (2019)

-1.0

导演：迈克尔·恩格勒

主演：米歇尔·道克瑞

在线播放

唐顿庄园

唐顿庄园 (2010)

9.0

导演：布莱恩·派西维尔

主演：休·博内威利

在线播放

相关文章

会员评论 (3)

发表

本周热读

1

新世纪最伟大的100部影片

《泰迪熊》乱入 第一你绝对想不到

100
英国《卫报》选出了一份新世纪以来，最伟大的100部电影..
2

《权力的游戏》获71届艾美奖最佳剧集

"切尔诺贝利"最佳限定剧 "杀死伊芙"科默斩视后

95
《权力的游戏》登顶第71届艾美奖。
3

黄渤饰姜子牙！《封神》发角色海报

神话大片首曝主角造型 费翔出演商王殷寿

6
黄渤的妆容变化好大，很难一眼看出是他了
4

三版超人将齐聚CW“无限地球危机”

汤姆威灵&埃莉卡杜兰斯回归讲述十年后故事

14
超人大联欢!CW今年要搞大动作!
5

有排面!"全世界亮蝙蝠灯为老爷庆生!

蝙蝠侠80周岁生日 13座城市建筑亮起信号灯

18
漫画中的蝙蝠侠自诞生之日起，已经过去了整整80年，看看..

查看更多