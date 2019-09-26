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国庆档三部IMAX大片浓情献礼70周年

IMAX发布“以真实致敬不凡”主题特辑

2019-09-26 11:03:31 来源：Mtime时光网

IMAX发布“以真实致敬不凡”特辑，邀请到7位职业不同的“平凡人”，与观众分享他们那些“不平凡”的经历。

IMAX“以真实致敬不凡“主题特辑

　　在中华人民共和国成立70周年之际，《攀登者》《我和我的祖国》《中国机长》三部献礼佳作将于9月30日国庆档登陆全国超660家IMAX影院，用“平凡人的故事”讲述“不平凡的历史瞬间”。今日，IMAX发布“以真实致敬不凡”特辑，邀请到7位职业不同的“平凡人”，与观众分享他们那些“不平凡”的经历。

　　国庆档即将登陆IMAX大银幕的三部影片《我和我的祖国》《攀登者》及《中国机长》都讲述了不同职业、不同岗位、不同经历的“平凡”国人做出“不凡”贡献的故事，向来致力于为观众提供极具“真实感”观影体验的IMAX，此次聚焦不同人物的高光时刻，倾听他们真实动人的经历，在为新中国70周年献礼之际，致敬这些激励人心的“不凡面孔”。此次，IMAX邀请的7位“不凡面孔”有：中国登山队的第一批队员兼队医翁庆章，曾亲历1960年中国登山队攀登珠峰的壮举；中国登山队队员蔡卿，也是少数登上珠峰的90后；北京奥运会的志愿者尚睿、自由搏击世界冠军汪柯菡，中国航天科技集团有限公司十一院彩虹公司工艺师谢文胜、航天科工应用物理技术中心主任许诺、中国科学院空间应用工程与技术中心科普与教育主管张智慧。

　　7位“不凡面孔”在镜头前娓娓道来自己工作中遇到的挑战，无论是登山路途中与队友遭遇的险情、还是在非洲无人机起飞后紧急排除故障，抑或面临搏击降重的考验，他们都秉持着专业的态度、不服输的精神和非凡的信仰，在时代的洪流中创造了自己“不同凡响”的高光时刻。在与祖国同呼吸、共命运的过程中，许多在平凡岗位上的人一样，用自己的汗水和付出，刻画了一张张值得被恒铭于心的“不凡面孔”。　

三部国庆档IMAX大片

　　国庆档期间，IMAX将以沉浸式的观影体验，倾情为观众呈现《攀登者》、《我和我的祖国》及《中国机长》三部献礼佳作，极致影音效果所带来的真实感将让观众亲临历史涓流中的高光时刻，为生活中这些真实而不凡的普通人致敬：

　　由陈凯歌、张一白、管虎、薛晓路、徐峥、宁浩、文牧野七位导演联合执导的《我和我的祖国》，将用新中国成立70年来的七个催人泪下的故事，展现艰苦奋斗的平凡人的时刻，IMAX大银幕与强大的音响系统所带来超强的真实感，将让观众真切感受这些平人人在历史瞬间相遇所释放出的巨大能量。

　　电影《攀登者》将1960年中国登山队向珠峰冲刺，完成北坡首次登顶和15年后新一代攀登者再次向世界之巅发起挑战的壮丽故事搬上大银幕，IMAX数字原底翻版技术转制的《攀登者》将为观众展现珠穆朗玛峰最真实的雪域奇观和中华民族的“攀登精神”。

　　根据四川航空3U8633航班机组真实事件改编的影片《中国机长》则将讲述在遭遇险情之时，机组人员以专业精神在万米高空力挽狂澜的民航奇迹。IMAX的强大影音将再现生命危在旦夕的时刻紧张刺激的空中旅程。

   编辑：边界

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