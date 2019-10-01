由“北影四大帅”之一的凌子风执导，根据梁斌同名小说改编的《红旗谱》是一部红色经典电影。影片讲述从清末到民国，农民朱老巩、朱老忠父子两代人坚持与地主阶级作斗争，最后在中共地下党的领导下领悟到只有走革命道路才能使农民彻底得解放的故事。

男主角崔嵬在片中一人分饰父子两角，从有辫子的大清演到没辫子的民国，凭出色表演获得首届大众电影百花奖的最佳男演员奖。美术出身的凌子风导演在片中对人物的镜头表现注重强造型性，常采用大仰角、特写镜头来凸显英雄人物朱老忠的正义威严。片中有句点题的话，“总有一天，革命的红旗要插遍整个中国。”