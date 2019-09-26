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谭维维献唱《攀登者》同名主题曲MV

国庆大片主题曲 王菲VS谭维维VS毛阿敏谁更强

2019-09-26 15:28:47 来源：Mtime时光网

由谭维维演唱的《攀登者》同名主题曲MV曝光，MV中既有“攀登联盟”面对狂风暴雪时无畏前行的身姿，亦有生死一线间众人毅然做出的不舍抉择。该片将于9月30日国庆档公映。
       

徐缨汇报实时气象数据

时光网讯 9月26日，电影《攀登者》发布同名主题曲MV，在实力唱将谭维维动情的现场演绎下，再现了影片中由吴京章子怡张译井柏然胡歌组成的“最强联盟”如何用血肉之躯迎战狂风暴雪，一步步站上世界最高峰。

       有意思的是，国庆节的三大重点影片《攀登者》、《我和我的祖国》以及《中国机长》最近纷纷曝光了主题曲MV，分别由观众喜爱的女歌手谭维维、王菲和毛阿敏演唱，不知道你最喜欢哪首歌呢？

       日前，电影《攀登者》曝光了由实力歌手谭维维深情演唱的电影同名主题曲《攀登者》的MV。MV除了展现歌手谭维维深情投入的演唱状态，更是穿插了影片中众多高燃片段。画面中既有“攀登联盟”面对狂风暴雪时无畏前行的身姿，亦有生死一线间众人毅然做出的不舍抉择，搭配谭维维带有爆发力的嗓音，更加扣人心弦。

     

杨光启程攀登

电影《攀登者》根据真实历史故事改编，以惊险刺激的电影情节、震撼人心的精彩画面，铺展开了一场没有硝烟的领土捍卫之战。讲述由吴京、章子怡、张译、井柏然、胡歌等所饰演的60、75两代中国攀登者，如何在中国不被世界所看好的情况下，挑战人类极限，打破不可能，一步步攀登上世界之巅，最终创造出属于中国人自己的“奇迹”。

      电影《攀登者》将于9月30日国庆档公映。





   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 攀登者
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