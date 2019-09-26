由谭维维演唱的《攀登者》同名主题曲MV曝光，MV中既有“攀登联盟”面对狂风暴雪时无畏前行的身姿，亦有生死一线间众人毅然做出的不舍抉择。该片将于9月30日国庆档公映。





有意思的是，国庆节的三大重点影片《攀登者》、《我和我的祖国》以及《中国机长》最近纷纷曝光了主题曲MV，分别由观众喜爱的女歌手谭维维、王菲和毛阿敏演唱，不知道你最喜欢哪首歌呢？









杨光启程攀登 电影《攀登者》根据真实历史故事改编，以惊险刺激的电影情节、震撼人心的精彩画面，铺展开了一场没有硝烟的领土捍卫之战。讲述由吴京、章子怡、张译、井柏然、胡歌等所饰演的60、75两代中国攀登者，如何在中国不被世界所看好的情况下，挑战人类极限，打破不可能，一步步攀登上世界之巅，最终创造出属于中国人自己的“奇迹”。





电影《攀登者》将于9月30日国庆档公映。















