《白云之下》
由王瑞执导，吉日木图、塔娜主演，讲述一对普通的蒙古族牧民夫妻因生活追求的不同而产生的某种生活困境。导演王瑞是北京电影学院的教授，这是他执导的第五部长片。
《麦路人》
由香港导演黄庆勋
执导，郭富城
、杨千嬅
主演。男主角郭富城在片中饰演一个金融才俊，他在经历了一次人生挫败后被打落底层，他没有放弃希望，并借着帮助在沦落人生陌路上遇上的各式人物，为自己找到了救赎机会，并为身边的天涯沦落人，去寻回人生应有的梦想。
《Baby复仇记》由《春娇与志明》
编剧陆以心
执导，讲述宝宝突然进驻子宫，爱自由的家敏吃尽苦头。七个月孕期过后，她终于明白宝宝不是恶魔，而是天赐的礼物。
《夏夜骑士》由尤行执导，黄璐
、林路迪
、纪凌尘
等出演，讲述1997年香港回归之前发生在一个家庭里的故事。
《喜剧 爱妻物语》剧照
主竞赛单元中，有两部日本片入围，分别是《百元之恋》
编剧足立绅执导的《喜剧 爱妻物语》，以及手冢治虫编剧、长子手冢真执导的《巴洛波拉》
。
第32届东京电影节主竞赛单元完整片单：
《坐火车旅行》（西班牙）
《亚特兰蒂斯》（乌克兰）
《喜剧 爱妻物语》（日本）
《葬礼的食物》（土耳其）
《哭泣的女人》（危地马拉）
《Mañanita》（菲律宾）
《只有野兽》（法国/德国）
《朝向战争》（法国）
《叔叔》（丹麦）
除此之外，主竞赛单元评委阵容也公布，除了此前已确定的评审团主席章子怡
，还有美国制片人比尔·格伯、法国演员/制片人朱莉·加耶、丹麦导演迈克尔·诺尔、日本导演广木隆一
。
编辑：飒飒