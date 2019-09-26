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郭富城杨千嬅"麦路人"入围东京电影节

"白云之下"主竞赛华语独苗 章子怡评审主席

2019-09-26 15:29:50 来源：Mtime时光网

第32届东京电影节主竞赛单元、亚洲未来竞赛单元片单公布。
　　时光网讯 第32届东京电影节公布片单，华语片《白云之下》入围主竞赛单元，《麦路人》《Baby复仇记》和《夏夜骑士》入围亚洲未来竞赛单元。



　　《白云之下》由王瑞执导，吉日木图、塔娜主演，讲述一对普通的蒙古族牧民夫妻因生活追求的不同而产生的某种生活困境。导演王瑞是北京电影学院的教授，这是他执导的第五部长片。 ​​​​


　　《麦路人》由香港导演黄庆勋执导，郭富城杨千嬅主演。男主角郭富城在片中饰演一个金融才俊，他在经历了一次人生挫败后被打落底层，他没有放弃希望，并借着帮助在沦落人生陌路上遇上的各式人物，为自己找到了救赎机会，并为身边的天涯沦落人，去寻回人生应有的梦想。


　　《Baby复仇记》由《春娇与志明》编剧陆以心执导，讲述宝宝突然进驻子宫，爱自由的家敏吃尽苦头。七个月孕期过后，她终于明白宝宝不是恶魔，而是天赐的礼物。



　　《夏夜骑士》由尤行执导，黄璐林路迪纪凌尘等出演，讲述1997年香港回归之前发生在一个家庭里的故事。


《喜剧 爱妻物语》剧照


《巴洛波拉》先导预告

　　主竞赛单元中，有两部日本片入围，分别是《百元之恋》编剧足立绅执导的《喜剧 爱妻物语》，以及手冢治虫编剧、长子手冢真执导的《巴洛波拉》

第32届东京电影节主竞赛单元完整片单：

《白云之下》（中国）
《坐火车旅行》（西班牙）
《亚特兰蒂斯》（乌克兰）
《喜剧 爱妻物语》（日本）
《迪斯可》（挪威）
《葬礼的食物》（土耳其）
《哭泣的女人》（危地马拉）
《Mañanita》（菲律宾）
《纳维尔》（意大利）
《只有野兽》（法国/德国）
《巴洛波拉》（日本）
《朝向战争》（法国）
《叔叔》（丹麦）



　　除此之外，主竞赛单元评委阵容也公布，除了此前已确定的评审团主席章子怡，还有美国制片人比尔·格伯、法国演员/制片人朱莉·加耶、丹麦导演迈克尔·诺尔、日本导演广木隆一

　　第32届东京国际电影节开幕片为“寅次郎”系列第50部作品《寅次郎的故事：欢迎归来》，闭幕片为马丁·斯科塞斯黑帮大作《爱尔兰人》。电影节将于10月28日到11月5日期间举行。

   编辑：飒飒

关键词： 东京电影节 TIFF 片单 评审 主竞赛
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