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大佬聚首"爱尔兰人"重现黑帮往事

肯尼迪遇刺与他有关？新预告迷雾重重

2019-09-26 16:07:51 来源：Mtime时光网

"爱尔兰人"再曝预告，罗伯特·德尼罗饰演的杀手依旧凌厉狠绝。


　　时光网讯　Netflix投资的黑帮大片《爱尔兰人》发布首款预告片，影片的主演阵容强大，包括有：罗伯特·德尼罗阿尔·帕西诺乔·佩西哈威·凯特尔。都是曾经与马丁·斯科塞斯合作过黑帮片的演技派，罗伯特·德尼罗、阿尔·帕西诺在《教父2》中曾出演过柯里昂父子，在一起合作过影片《盗火线》，时隔多年，两大奥斯卡影帝终于在《爱尔兰人》中再次聚首。

　　

爱尔兰人预告

影片改编自查尔斯·布兰德在2004年所写的纪实文学《听说你刷房子了》，讲述的是黑社会杀手“爱尔兰佬”弗兰克·谢兰的故事。影片将于后天开幕的纽约电影节做全球首映，为了报名奥斯卡，影片还将于11月1日期在洛杉矶部分影院小范围放映。11月27日Netflix上线，时长长达三个半小时，不仅是Netflix历部影片中时长最长的电影，也是Netflix目前投资最贵的电影（1.25亿美元。）

　　乔·佩西饰演宾夕法尼亚黑帮头目，阿尔·帕西诺饰演美国卡车司机工会主席吉米·霍法，罗伯特·德尼罗饰演弗兰克他曾负责实施过至少25起暗杀行动。


新剧照

　　此次放出的正式预告片，罗伯特·德尼罗饰演的杀手弗兰克否认自己犯下的种种罪行，而美国前总统肯尼迪遇刺是否与弗兰克有关？

此前放出的中字预告片


　　黑帮片对于马丁·斯科塞斯来说，已经驾轻就熟，但从《穷街陋巷》到《好家伙》，再到《无间行者》，以及这一部《爱尔兰人》，马丁总是能够发掘出黑帮片的不一样特质。


　　在《爱尔兰人》中，他显然是要把观众的视野拉回到1950~1970年代的美国，那时候也是黑帮盛行的时期，马丁·斯科塞斯显然是想通过爱尔兰黑帮的故事折射出社会变迁。杀手弗兰克的人生轨迹，或许也是代表了二战后的黑帮发展史。

　　原著《听说你刷房子》的书名是一句“黑话”，暗指职业杀手执行任务时血溅在墙上和地板上，老马拿手题材，又是熟悉的味道。据悉，影片预算已超1.25亿美元，定于2019年感恩节上映，并由Netflix负责发行。 

《爱尔兰人》剧照


                                  《爱尔兰人》剧照



   编辑：z

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关键词： 爱尔兰人 Netflix 罗伯特德尼罗 阿尔帕西诺
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