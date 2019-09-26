"爱尔兰人"再曝预告，罗伯特·德尼罗饰演的杀手依旧凌厉狠绝。





爱尔兰人预告 影片改编自查尔斯·布兰德在2004年所写的纪实文学《听说你刷房子了》，讲述的是黑社会杀手“爱尔兰佬”弗兰克·谢兰的故事。影片将于后天开幕的纽约电影节做全球首映，为了报名奥斯卡，影片还将于11月1日期在洛杉矶部分影院小范围放映。11月27日Netflix上线，时长长达三个半小时，不仅是Netflix历部影片中时长最长的电影，也是Netflix目前投资最贵的电影（1.25亿美元。）



乔·佩西饰演宾夕法尼亚黑帮头目，阿尔·帕西诺饰演美国卡车司机工会主席吉米·霍法，罗伯特·德尼罗饰演弗兰克他曾负责实施过至少25起暗杀行动。







新剧照





此次放出的正式预告片，罗伯特·德尼罗饰演的杀手弗兰克否认自己犯下的种种罪行，而美国前总统肯尼迪遇刺是否与弗兰克有关？



此前放出的中字预告片

黑帮片对于马丁·斯科塞斯来说，已经驾轻就熟，但从《穷街陋巷》到《好家伙》，再到《无间行者》，以及这一部《爱尔兰人》，马丁总是能够发掘出黑帮片的不一样特质。 黑帮片对于马丁·斯科塞斯来说，已经驾轻就熟，但从《穷街陋巷》到《好家伙》，再到《无间行者》，以及这一部《爱尔兰人》，马丁总是能够发掘出黑帮片的不一样特质。





在《爱尔兰人》中，他显然是要把观众的视野拉回到1950~1970年代的美国，那时候也是黑帮盛行的时期，马丁·斯科塞斯显然是想通过爱尔兰黑帮的故事折射出社会变迁。杀手弗兰克的人生轨迹，或许也是代表了二战后的黑帮发展史。



原著《听说你刷房子》的书名是一句“黑话”，暗指职业杀手执行任务时血溅在墙上和地板上，老马拿手题材，又是熟悉的味道。据悉，影片预算已超1.25亿美元，定于2019年感恩节上映，并由Netflix负责发行。





《爱尔兰人》剧照





《爱尔兰人》剧照











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