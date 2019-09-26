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中巴合拍片《巴铁女孩》曝光概念海报

王小帅监制改编真实事件 以枪杆浇灌梦想之花

2019-09-26 17:35:24 来源：Mtime时光网

中巴合拍影片《巴铁女孩》今日首发概念海报，两位女主立于枪杆之上，虽看不清表情，却能从动作中感受到她们的青春无畏。


　　时光网讯 由四川诚城影视文化传播有限责任公司出品，王小帅监制，胥平担任制片人，杨瑾执导，王佳佳、SHAIZA CHANNSA（巴基斯坦）、岳野主演的首部中巴合拍影片《巴铁女孩》今日首发概念海报。海报整体色调偏暖，雏菊烘托着主人公的剪影，鲜花、枪杆、无忧无虑的女孩和满屏的异域风情向观众释出丰富的信息。

　　作为首部中巴合拍电影，《巴铁女孩》以独特的视角深入巴基斯坦社会现实，用真实的力量激发观众内心的柔软，引发共鸣。海报中，轻松快意的秋千与心事重重的剪影形成巨大反差——两位女主立于枪杆之上，虽看不清表情，却能从动作中感受到她们的青春无畏。



　　中国小姐姐陆游与“巴铁女孩”纳莎，国家不同，信仰不同，却共同拥有对梦想的执着，对命运的不妥协。枪杆中淌出的涓涓细流浇落在花朵上，漫山的野花正如逆境中成长的巴基斯坦小女孩一般，肆意生长，无畏绽放。

　　电影《巴铁女孩》讲述了中国姑娘陆游与一群巴基斯坦女孩“彼此救赎”的燃情故事。据悉，片中展现中国人在巴基斯坦的“特别福利”均取材于真实事件，巴基斯坦民众对国人的“特别待遇”，与两国建交68年来的深厚友谊密不可分。

　　正如首批发布的剧照中所展示：跋涉途中两姐妹的手紧紧相握、不可分割；巴基斯坦小伙儿对中国姑娘载歌载舞、大胆追求。

   编辑：ruo

关键词： 中巴合拍 巴铁女孩 海报
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巴铁女孩

巴铁女孩 (2019)

0.0

导演：杨瑾

主演：王佳佳

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