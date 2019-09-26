中巴合拍影片《巴铁女孩》今日首发概念海报，两位女主立于枪杆之上，虽看不清表情，却能从动作中感受到她们的青春无畏。











作为首部中巴合拍电影，《巴铁女孩》以独特的视角深入巴基斯坦社会现实，用真实的力量激发观众内心的柔软，引发共鸣。海报中，轻松快意的秋千与心事重重的剪影形成巨大反差——两位女主立于枪杆之上，虽看不清表情，却能从动作中感受到她们的青春无畏。













中国小姐姐陆游与“巴铁女孩”纳莎，国家不同，信仰不同，却共同拥有对梦想的执着，对命运的不妥协。枪杆中淌出的涓涓细流浇落在花朵上，漫山的野花正如逆境中成长的巴基斯坦小女孩一般，肆意生长，无畏绽放。





电影《巴铁女孩》讲述了中国姑娘陆游与一群巴基斯坦女孩“彼此救赎”的燃情故事。据悉，片中展现中国人在巴基斯坦的“特别福利”均取材于真实事件，巴基斯坦民众对国人的“特别待遇”，与两国建交68年来的深厚友谊密不可分。





正如首批发布的剧照中所展示：跋涉途中两姐妹的手紧紧相握、不可分割；巴基斯坦小伙儿对中国姑娘载歌载舞、大胆追求。