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01.李政宰黄政民《新世界》后再联袂



李政宰与黄政民继《新世界》之后时隔六年再次联手，二人将主演动作片《请救我从邪恶中走出来》，实力新生代朴正民也确定加盟。该片讲述了男主人公因一次委托杀人面临失去想要守护的一切的故事。 曾经参与《追击者》,《黄海》,《我是杀人犯》剧本创作的洪元灿执导该片，他此前还曾凭借《office》受邀参加戛纳国际电影节。 该片将在韩国、日本和泰国进行拍摄。









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