过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。
01.华语片《白云之下》入围东京电影节主竞赛
第32届东京电影节公布片单，华语片《白云之下》
入围主竞赛单元，《麦路人》
、《Baby复仇记》
和《夏夜骑士》入围亚洲未来竞赛单元。 《白云之下》由王瑞执导，吉日木图、塔娜主演，讲述一对普通的蒙古族牧民夫妻因生活追求的不同而产生的某种生活困境。导演王瑞是北京电影学院的教授，这是他执导的第五部长片。《麦路人》则由香港导演黄庆勋执导，郭富城、杨千嬅主演。
9月25日，动画电影《木兰：横空出世》亮相第十九届全国院线国产影片推介会。发布会现场曝出概念海报，木兰长发红披，一人一剑，迎战黑云般的敌军。据悉，该片是全球首次以三维动画形式讲述花木兰故事。故事基于原著但做出改编，木兰从小怀抱女侠梦想，可在替父从军后屡次遭受打击，咬牙坚持下面对爱情和友情种种，最终真正理解了“侠之大者，为国为民”的含义。
02.祖峰自导自演《六欲天》定档11.1
祖峰执导的电影处女作《六欲天》
今日宣布定档11月1日内地上映，定档预告及海报同时发布。影片由祖峰、黄璐领衔主演，陈明昊、张倩如、田雨、刘天池主演，讲述了患有抑郁症的警察阿斌，在调查一起碎尸案中，发现被害者的姐姐李雪正在经历和他相似的痛苦。目前该片已入围第三届平遥国际电影展“藏龙”单元，将有机会与各类优秀影片角逐大奖。
今日，经典科幻动作电影《终结者》系列最新篇章《终结者：黑暗命运》发布“杀出黎明”中文版预告片。此支预告片较上一支节奏更为紧凑，危机也更为突出。莎拉·康纳全副武装一枪开战，携手新一任女守护者格蕾丝全面应敌。詹姆斯·卡梅隆、阿诺·施瓦辛格、琳达·汉密尔顿黄金三角再度聚首终极回归，劲爆爽燃的动作场面将这套科幻动作经典系列推向新的高度。影片将于2019年11月1日北美上映，中国确认引进。
01.李安新片《双子杀手》布达佩斯办首映礼
《双子杀手》
在取景地之一的匈牙利布达佩斯举行盛大首映礼，导演李安、主演威尔·史密斯和制片人杰瑞·布鲁克海默现身布达城堡首映红毯，与当地粉丝热情互动。随后史皇还在圣史蒂芬大教堂前的广场举行了个人演唱会，嗨翻全场。
《双子杀手》讲述威尔·史密斯饰演的政府特工亨利正准备退休，却发现自己被一个年轻杀手追杀，而这个人竟是比现在的自己年轻25岁的克隆体。这是李安继《少年派的奇幻漂流》《比利·林恩的中场战事》之后，第三部3D电影。中国内地正式定档10月18日，相较于北美档期的10月11日，晚了一周。
02.漫威CEO凯文费奇将制作"星球大战"电影
据“好莱坞报道者”独家消息，迪士尼影业联席主席阿兰·霍恩透露，漫威影业CEO凯文·费奇将联手卢卡斯影业总裁凯瑟琳·肯尼迪制作"星球大战"电影。据内部人士透露，去年夏天凯文·费奇就和凯瑟琳·肯尼迪、阿兰霍恩以及另一位迪士尼影业联席主席阿兰伯格曼会面，商讨加盟“星战宇宙”的事宜。另据悉，凯瑟琳·肯尼迪将会继续任职卢卡斯影业总裁，凯文·费奇已和一位大牌演员谈到了一个明确的角色，希望对方能够加盟他制作的星战电影。
03.大佬聚首《爱尔兰人》再曝预告片
Netflix投资的黑帮大片《爱尔兰人》
发布首款正式预告片，迷雾重重！罗伯特·德尼罗饰演的杀手弗兰克否认自己犯下的种种罪行，而美国前总统肯尼迪遇刺是否与弗兰克有关？影片改编自查尔斯·布兰德在2004年所写的纪实文学《听说你刷房子了》，讲述的是黑社会杀手“爱尔兰佬”弗兰克·谢兰的故事。除了罗伯特·德尼罗，阿尔·帕西诺、乔·佩西、哈威·凯特尔等曾经与马丁·斯科塞斯合作过的演技派将同场飙戏。该片将于后天开幕的纽约电影节做全球首映，为了报名奥斯卡，影片还将于11月1日期在洛杉矶部分影院小范围放映。11月27日Netflix上线。
04.妮可基德曼&威尔森均回归"海王2"
华纳不会错过开发《海王2》的机会，根据外媒We Got This Covered报道，他们的消息源表示，除了杰森·莫玛本人，帕特里克·威尔森和妮可·基德曼也会回归出演续集《海王2》
。帕特里克身为温导最喜爱也最爱用的男演员，在《海王》
中饰演的“海王领主”奥姆，是第一部影片中的反派，为了阻止弟弟亚瑟·库里从自己手中偷走亚特兰蒂斯的王座。妮可饰演的亚特兰娜女王本以为死了多年，结果发现其实是被困在了水帘洞中，被前来取定海神针，啊不是，三叉戟的亚瑟救出来后，面对打成一团的两个儿子，她试图说服奥姆接受失败，这是不是表示奥姆有可能会在《海王2》中洗白呢？
01.李政宰黄政民《新世界》后再联袂
李政宰与黄政民继《新世界》之后时隔六年再次联手，二人将主演动作片《请救我从邪恶中走出来》，实力新生代朴正民也确定加盟。该片讲述了男主人公因一次委托杀人面临失去想要守护的一切的故事。 曾经参与《追击者》,《黄海》,《我是杀人犯》剧本创作的洪元灿执导该片，他此前还曾凭借《office》受邀参加戛纳国际电影节。 该片将在韩国、日本和泰国进行拍摄。
01.差点吓哭！时光网记者环球影城恐怖夜游
万圣节就要到了，记者史蒂芬 妮带大家一睹环球影城的恐怖夜景，为了迎接一年一度的万圣节，环球影城会把恐怖电影元素拿来装点影城。跟随着我们的记者史蒂芬妮，我们能看到《捉鬼敢死队》《我们》的经典场景复刻，非常逼着， 仿佛身在电影世界当中，胆小的朋友，不要轻易去尝试，真的很可怕，史蒂芬妮也是咬牙坚持下来的，不容易啊！