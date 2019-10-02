《不见不散》冯氏贺岁（1998）

1997年的《甲方乙方》大获成功后，冯小刚又乘胜追击，在1998年底推出第二部贺岁片《不见不散》，这两部影片都是内地贺岁片的先锋，极富开创性意义。冯小刚搭档葛优、徐帆，黄金搭档再次出马。该片虽然是一部京味儿电影，但故事背景却放到了美国，用喜剧手法表现了两个在异国他乡的北京人的生活经历和感情纠葛。

《不见不散》虽然是小题材、小制作，可是冯小刚却把这个”小“玩转了。影片中冯小刚的幽默风格变成了葛优的贫嘴，自此冯氏喜剧以“铁打的葛优”为核心的阵容也初步形成，该片还获得了当年的票房冠军。