过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.索尼开发《蜘蛛侠》衍生电影《蜘蛛夫人》
脱离了漫威的蜘蛛侠正在抓紧壮大自己的宇宙。据外媒报道，索尼正在开发《蜘蛛侠》衍生片《蜘蛛夫人》（Madame Web），《吸血鬼莫比亚斯》
编剧马特·萨扎马和伯克·夏普勒斯正在写剧本。这将是继《毒液》
系列之后的又一全新衍生片。
“蜘蛛夫人”最早出现在1980年漫画《超凡蜘蛛侠 No.210》中，又名卡桑德拉·韦伯（Cassandra Webb），是一名患有慢性神经肌肉疾病的老年失明妇女，难以移动和呼吸，因此她连接着一个样子像蜘蛛网一样的生命支持系统。她是一个有预知能力的变种人，曾经帮助蜘蛛侠找到绑架的受害者。
02. 新晋艾美视后商谈加盟雷德利斯科特新作
苹果科幻自制剧《为了全人类》
曝光新预告，剧情有了更多的披露。故事背景设置在冷战时期，不过历史是虚构的，苏联抢先美国登陆了月球。为了争取另一个“第一”，美国决定把第一个女性宇航员送上月球。预告片的配乐是Aerosmith演唱的《Dream On》。
剧集由《太空堡垒卡拉狄加》和《星际迷航》制片人护航，乔尔·金纳曼、萨拉·琼斯、迈克尔·多曼等明星主演。11月作为首批苹果原创影视项目上线Apple TV+ 。
李安新片《双子杀手》昨天在影片的取景地之一匈牙利布达佩斯举行了盛大首映礼。导演李安
、主演威尔·史密斯
和制片人杰瑞·布鲁克海默等主创现身布达城堡首映红毯，与当地粉丝热情互动。随后史皇还在圣史蒂芬大教堂前的广场举行了个人演唱会/生日派对，嗨翻全场。