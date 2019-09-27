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01.索尼开发《蜘蛛侠》衍生电影《蜘蛛夫人》













“蜘蛛夫人”最早出现在1980年漫画《超凡蜘蛛侠 No.210》中，又名卡桑德拉·韦伯（Cassandra Webb），是一名患有慢性神经肌肉疾病的老年失明妇女，难以移动和呼吸，因此她连接着一个样子像蜘蛛网一样的生命支持系统。她是一个有预知能力的变种人，曾经帮助蜘蛛侠找到绑架的受害者。





02. 新晋艾美视后商谈加盟雷德利斯科特新作















































剧集由《太空堡垒卡拉狄加》和《星际迷航》制片人护航，乔尔·金纳曼、萨拉·琼斯、迈克尔·多曼等明星主演。11月作为首批苹果原创影视项目上线Apple TV+ 。





















































