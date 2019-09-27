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时光早报："蜘蛛侠"开发全新衍生片"蜘蛛夫人"

"金刚狼3"制片人加盟"毒液2" "双子杀手"欧洲首映

2019-09-27 07:08:33 来源：Mtime时光网

早上好~~热腾腾的新闻已准备好。

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.索尼开发《蜘蛛侠》衍生电影《蜘蛛夫人》


脱离了漫威的蜘蛛侠正在抓紧壮大自己的宇宙。据外媒报道，索尼正在开发《蜘蛛侠》衍生片《蜘蛛夫人》（Madame Web），《吸血鬼莫比亚斯》编剧马特·萨扎马和伯克·夏普勒斯正在写剧本。这将是继《毒液》系列之后的又一全新衍生片。

“蜘蛛夫人”最早出现在1980年漫画《超凡蜘蛛侠 No.210》中，又名卡桑德拉·韦伯（Cassandra Webb），是一名患有慢性神经肌肉疾病的老年失明妇女，难以移动和呼吸，因此她连接着一个样子像蜘蛛网一样的生命支持系统。她是一个有预知能力的变种人，曾经帮助蜘蛛侠找到绑架的受害者。

02. 新晋艾美视后商谈加盟雷德利斯科特新作



《杀死伊芙》成为新晋艾美奖视后的朱迪·科默商谈加盟雷德利·斯科特新作《最后的决斗》。“好基友”马特·达蒙和“大本”本·阿弗莱克此前已宣布加盟，担当主演并联手编剧。

03.《金刚狼3》制片人加盟《毒液2》



《金刚狼3》《X战警：逆转未来》制片人Hutch Parker加盟索尼《毒液2》，这部续集由安迪·瑟金斯执导，首部的制片团队也会回归。索尼已为《毒液2》定档2020年10月，该片的制作将于不久后开启。

Hutch Parker的职业履历好坏参半，他既监制过《金刚狼3》《X战警：逆转未来》等佳作，也要为《神奇四侠2015》《X战警：黑凤凰》等片的失利负责。

04.苹果科幻自制剧《为了全人类》曝正式预告



《为了全人类》剧场版预告

苹果科幻自制剧《为了全人类》曝光新预告，剧情有了更多的披露。故事背景设置在冷战时期，不过历史是虚构的，苏联抢先美国登陆了月球。为了争取另一个“第一”，美国决定把第一个女性宇航员送上月球。预告片的配乐是Aerosmith演唱的《Dream On》。

剧集由《太空堡垒卡拉狄加》和《星际迷航》制片人护航，乔尔·金纳曼、萨拉·琼斯、迈克尔·多曼等明星主演。11月作为首批苹果原创影视项目上线Apple TV+ 。



01.李安《双子杀手》布达佩斯首映威尔·史密斯搞怪不停



《双子杀手》布达佩斯首映礼

李安新片《双子杀手》昨天在影片的取景地之一匈牙利布达佩斯举行了盛大首映礼。导演李安、主演威尔·史密斯和制片人杰瑞·布鲁克海默等主创现身布达城堡首映红毯，与当地粉丝热情互动。随后史皇还在圣史蒂芬大教堂前的广场举行了个人演唱会/生日派对，嗨翻全场。

02.小K领衔新版《霹雳娇娃》“三美”亮相




新版《霹雳娇娃》三美“小K”克里斯汀·斯图尔特、“茉莉公主”娜奥米·斯科特埃拉·巴林斯卡集结亮相最新活动。三人风格都很有各自的特点，帅气、端庄、可爱都集结齐了。

《霹雳娇娃》伊丽莎白·班克斯执导并出演，影片将于2019年11月15日北美上映。

03.《超人前传》超人&莱恩重聚曝私照



美剧《超人前传》超人饰演者汤姆·威灵、路易斯·莱恩饰演者埃莉卡·杜兰斯重聚，二人相拥合照，十分养眼和谐。二人确认回归CW台绿箭宇宙今年的联动集《无限地球危机》。

   编辑：SaSa

关键词： 时光早报
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