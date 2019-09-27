













故事背景设置在冷战时期，不过历史是虚构的——苏联抢先美国登陆了月球。为了争取另一个“第一”，美国决定把第一个女性宇航员送上月球。当然，就像预告片里的对话，“这不是一件容易的事”，“也不会是一件容易的事”。