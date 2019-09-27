2019-09-27 09:06:27 来源：Mtime时光网
编辑：飒飒
导演：米拉·梅农
主演：乔尔·金纳曼
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Joel Kinnaman
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Sarah Jones
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小缶儿
32分钟前
这还是白左啊！！！应该送一个女性，而且是一个同性恋女性，而且而且是一个有色人种同性恋女性宇航员登月球。
非得三个字11分钟前
你这还不够彻底，应该是美国人收养的一个中非混血的，黑皮肤的，同性恋的，来自中国的女弃婴，在美国这种宇宙最伟大国家成长成为一位优秀的女宇航员这种设定，这绝对能让美国政客包括部分中国跪族高潮到死你信不信！
35分钟前
报告，苏联人把月球涂成了红色！
很好，我们上去刷上可口可乐
冰封尘想
37分钟前
的确，全人类应该排除俄国人这种邪恶种族。
M_1701100755345233618
1小时前
非要虚构一个美国不是第一个登月，这不无病呻吟嘛，送第一个女性上月球，为了全人类。。。 肉麻到不行。woke到死
drday
走火入魔的女拳师当道下，好莱坞就是这水平了……
白日梦R
美国人代表不了全人类，这种意识形态严重的电影不值得一看
亚洲之鹰001
2小时前
苏联抢险登月，美国人登月就是为了全人类。美国的这种自大，意识形态表露无疑啊……真是可笑。
GTL·
看设定意淫堪比印度大神片
那天我看到了风
按此剧逻辑，现在美国没有5G技术，所以封杀华为也是“为了全人类”
月禾
3小时前
这片名搞错了，不应该叫为了全人类，而应该叫为了全宇宙。
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