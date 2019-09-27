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Apple科幻剧《为了全人类》曝预告

冷战下苏联抢先登月 美国怎么对付？

2019-09-27 09:06:27 来源：Mtime时光网

剧集由《太空堡垒卡拉狄加》和《星际迷航》制片人护航，乔尔·金纳曼、萨拉·琼斯、迈克尔·多曼等明星主演。
　　时光网讯 苹果科幻自制剧《为了全人类》曝光新预告，剧情有了更多的披露。



　　故事背景设置在冷战时期，不过历史是虚构的——苏联抢先美国登陆了月球。为了争取另一个“第一”，美国决定把第一个女性宇航员送上月球。当然，就像预告片里的对话，“这不是一件容易的事”，“也不会是一件容易的事”。




　　《为了全人类》11月1日将作为首批苹果原创影视项目上线Apple TV+ ，同时上线的还包括瑞希·威瑟斯彭和詹妮弗·安妮斯顿主演的《早间新闻》、杰森·莫玛主演的科幻剧《看见》、海莉·斯坦菲尔德主演的喜剧《狄金森》等。

　　预告片的配乐是Aerosmith演唱的《Dream On》。

   编辑：飒飒

关键词： 苹果 appletv 自制剧 科幻 太空
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