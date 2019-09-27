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大侦探皮卡丘这么萌 为什么要吐槽它？

独家中字！《大侦探皮卡丘》诚实预告片

2019-09-27 11:24:41 来源：Mtime时光网

萌萌哒的大侦探皮卡丘，身上有哪些槽点呢？
　摸头杀

　时光网讯 Screen Junkies的诚实预告片又来了，这一次瞄准了萌萌哒的《大侦探皮卡丘》。（时光网独家听译中字）

　　在他们看来，影片槽点主要集中在：这部片对小孩来说太暗黑，对成人来说又太幼稚；反派动机相当诡异；宝可梦对战戏份太少；给皮卡丘配音的瑞安·雷诺兹竟然是男主的爸爸，让续集很难安排。

　　好了，闲话少说，大家看视频吧。



　　虽然媒体口碑一般般，《大侦探皮卡丘》还是收获不错的票房，北美1.44亿美元超过2001年版《古墓丽影》，成为北美影史最卖座的游戏改编电影。

      中国内地票房6.23亿人民币，全球票房4.31亿美元，目前位居2019年全球票房榜11名。

　　在这支诚实预告中，也获封“动物担任主角的辣手神探电影历史票房第三”。

视频源地址：https://youtu.be/lousIaqwIcA

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 大侦探皮卡丘 宝可梦 诚实预告片
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大侦探皮卡丘

大侦探皮卡丘 (2019)

7.1

导演：罗伯·莱特曼

主演：瑞安·雷诺兹

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