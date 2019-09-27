在他们看来，影片槽点主要集中在：这部片对小孩来说太暗黑，对成人来说又太幼稚；反派动机相当诡异；宝可梦对战戏份太少；给皮卡丘配音的瑞安·雷诺兹竟然是男主的爸爸，让续集很难安排。









视频源地址：https://youtu.be/lousIaqwIcA