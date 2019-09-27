体力的下降，精力和专注力的消耗，让李安发出了导演生涯长寿不易的感慨，也让李安更加坚定，要趁自己拍得动的时候多尝试。

导演特辑





特辑中，对于时隔三年选择《双子杀手》回归，李安首次袒露心声，“从年轻的男孩去反应一个中年人的心境，去探讨纯真丧失，这个主题对我很有吸引力”。这也是李安近些年一直思考的命题，“其实《少年派》《比利林恩》和《双子杀手》，是同一个题材，都是回望年轻时的自己，然后发现青春不会回头，一去不复返。”





不过这一次，《双子杀手》真的把年轻和年老的对应完美展示出来了。电影中, 年轻时代的威尔史密斯，是完全用特效创造出来的数字人，难度之大也曾让李安提心吊胆，“这不只是简单的磨皮提亮，去掉皱纹，是细微到每一块肌肉，甚至是眼睛、牙齿光泽的变化。”





从影30年，李安一直保持着少年心态，不断学习并持续探索，但已经65岁的李安，也不得不面对身体的衰老，“到了这个年纪，很多东西包括体力和记忆力都在衰退。大家常常忽略拍电影对体力的要求，耳聪目明很重要，精力和专注力要跟得上。”





身体的衰退，也让李安更加珍惜拍电影的时光，他说自己对于拍电影是一个贪心的人，且永远充满好奇。“有一天我还拍得动的时候，想尝试纯搞笑的喜剧”，更毫不吝啬地表达了对黄渤喜剧能力的欣赏，“其实真正幽默搞笑的人，看起来都是很严肃认真的，就像黄渤一样”。





据了解，十一假期将至，9月30日《双子杀手》的导演李安，与主演威尔史密斯过往的部分电影作品，将在优酷与淘票票平台共同上线，进行回顾展映。《双子杀手》将于10月18日全国上映。

编辑：羊羊