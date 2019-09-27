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郭富城《麦路人》入围东京电影节曝全新剧照

影帝“洗尽铅华”的又一次表演 联袂杨千嬅鲍起静

2019-09-27 10:05:13 来源：Mtime时光网

《麦路人》于影展评选团内获得很高的评价，因拍摄议题有高度探讨性，而且各位演员均有亮眼的演出，尤其是片中男主角郭富城饰演的潦倒金融才俊，更有“惊艳”且“洗尽铅华”的出色表现。
　　时光网讯郑保瑞监制，黄庆勋导演，郭富城杨千嬅联同多位实力派万梓良鲍起静张达明等演出的社会热话写实电影《麦路人》，自拍摄以来一直备受关注。随着电影入围东京电影节消息的释出，片方也曝光多张剧照。

　　据悉，《麦路人》灵感取材于当下社会的普遍悲情实况，描绘一群社会底层的小人物，机缘巧合下在24小时餐厅相遇的辛酸故事。近日该片获邀参展第32届“东京国际电影节”（TIFF），入围以鼓励亚洲新导演为主的“亚洲未来”单元。此项目集中评选拍摄主题具创新及多元发挥为主，并设有“亚洲未来”最佳电影奖项（Best Asian Future Film Award）。





　　《麦路人》于影展评选团内获得很高的评价，因拍摄议题有高度探讨性，而且各位演员均有亮眼的演出，尤其是片中男主角郭富城饰演的潦倒金融才俊，更有“惊艳”且“洗尽铅华”的出色表现。因此郭富城联同导演及剧组将一齐亮相电影节，并将《麦路人》安排于影展上10月29日作全球首映。 

　　郭富城表示：“电影在上映前能参加盛大的电影节，及得到业界的鼓励，也是一份肯定，希望电影能带出贫富悬殊而引发的社会问题，借着电影节的加持而引起大家广泛关注。我很期待和剧组一齐踏上电影节的红地毯，并于全球首映上，和大家分享在这部戏中每个演员角色之间的点点滴滴和台前幕后的心路历程。”



　　而导演黄庆勋获悉邀请出席影展活动，并入围“亚洲未来”单元，他表示十分振奋和鼓舞：“非常荣幸自己首次执导便能够参与这个具分量的电影节，除了感谢郑保瑞监制护航，还要感谢一众实力演员鼎力支持我这位新导演，让我有一个很美好的拍摄旅程。”

　　“东京国际电影节”由日本影像国际振兴协会主办，是日语地区规模最大、关注度最高的影展之一，也是日本国内唯一获得国际电影制片人协会（FIAPF）承认的A类竞赛型国际影展活动。第32届“东京国际影展”将于今年10月28日至11月5日在东京六本木举办。

   编辑：hello王小羊

关键词： 郭富城 麦路人 剧照
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