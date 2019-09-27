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悬疑片《急速逃脱》发终极预告海报

凶手身份成谜 真相背后似乎另有隐情

2019-09-27 10:39:47 来源：Mtime时光网

《急速逃脱》发布终极预告和海报，危险气息不断逼近卡尔这一家人，反转再反转的剧情，让结局变得更加扑朔迷离。
　　时光网讯  由克利斯汀·阿凡特执导，克里斯蒂安妮·保罗、亚历山大·约瓦诺维奇、汉娜·赫斯普朗、沃坦·维尔克·默林等主演的悬疑佳作《急速逃脱》将于10月12日全国上映。今日片方发布终极预告和海报，危险气息不断逼近卡尔这一家人，反转再反转的剧情，让结局变得更加扑朔迷离。





　　不同于先导预告，此次的终极预告除了展现紧张氛围之外，更感受到强烈的父爱情感和凶手是谁的反转莫测，女儿的质问“爸你是不是疯了”，妻子的恳求“卡尔到底怎么了”，似乎预示着卡尔就是绑架孩子的凶手。

　　然而从他挣扎无望的表情中，发现这场疯狂逃亡的背后似乎另有隐情，随着警方的调查“控制炸弹的人不是卡尔”，再次将剧情推向高潮，仅仅一分半的预告就展现出众多反转对立的情节，到底是谁在演戏？卡尔究竟是不是凶手？
 
　　《急速逃脱》围绕着“凶手到底是谁”展开，剧情抽丝剥茧，答案不断反转。卡尔必须在炸弹爆炸之前，找出电话背后的神秘人，才能保住自己和一双儿女的性命，代入式的设置在推动剧情发展的同时，也引导着大家和主人公一同争分夺秒的找寻真相。

　　此外，单从场景的选取上来说，《急速逃脱》因为不能下车的设定，大部分时间都在车内度过，几乎整个主线剧情都是发生在一个相对“封闭”的空间中，没有冗杂繁复的场景变换，而是用一个接一个的电话来调动所有的情绪，依靠大量的对话不断推进故事，在有限的空间内，爆发出戏剧冲突。

   编辑：hello王小羊

关键词： 急速逃脱 终极预告
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