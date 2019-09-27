《小Q》发布片尾彩蛋，全国数十位导盲犬使用者亲身讲述自己与导盲犬之间的生活点滴，被称为“泪腺崩塌的最后一道关卡”。

















片尾彩蛋采访了来自数十位不同国家、地区的导盲犬使用者及寄养家庭，讲述了他们与导盲犬之间的日常生活，及导盲犬曾为他们的付出。





除了导盲犬使用者，寄养家庭与导盲犬训练师在彩蛋中也表达了自己能够培养出导盲犬的骄傲。有一位阿姨全程红着眼，提起离别时刻，哽咽地说“像是嫁女儿一样”。





而香港导盲犬训练总监为此做了很好的总结，她认为导盲犬年幼时几经训练与离别，为的便是成为导盲犬的那一天，所以即便离别，也很美好。“我认为最美的时刻，就是TA们准备好了，互相照顾，开展它们新的一页。”





电影《小Q》改编自感动亚洲三亿读者小说《再见了，可鲁》，记录了一只聪明伶俐的拉布拉多犬小Q从出生到离去为人类默默奉献十二年的动人故事。





此次本土化改编，导演罗永昌将视角聚焦于导盲犬使用者与导盲犬小Q之间的生活细节上，还原了“铲屎官”与狗之间的生活。好几段戏份就连主演都直称好有触动，仿佛还原了自己与家里狗狗相处的样子。