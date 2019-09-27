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《攀登者》28日IMAX超前点映开启国庆档

大银幕还原雪域奇观 直观感受攀登精神

2019-09-27 11:10:24 来源：Mtime时光网

9月28日，观众可提前通过IMAX纤毫毕现的超清大银幕身临其境，紧跟攀登者的脚步，亲眼见证珠穆朗玛峰最真实的雪域奇观和中华民族的攀登精神。

《攀登者》海报

　　根据中国登顶世界最高峰的真实历史故事改编，由徐克曾佩珊监制，李仁港执导，吴京章子怡张译井柏然胡歌王景春何琳、陈龙、刘小锋、曲尼次仁拉旺罗布多布杰领衔主演，成龙友情出演的电影《攀登者》将于9月30日国庆档重磅登陆全国约660家IMAX影院。明日（9月28日），IMAX将在北京、上海、广州、深圳四城开启91场超前点映，观众可提前通过IMAX纤毫毕现的超清大银幕身临其境，紧跟攀登者的脚步，亲眼见证珠穆朗玛峰最真实的雪域奇观和中华民族的攀登精神。 

　　作为中国第一次尝试登山冒险题材，电影《攀登者》将1960年中国登山队完成人类首次从北坡登顶珠峰的壮举和15年后再次登顶世界之巅的壮丽故事搬上大银幕。影片极致的特效通过IMAX清晰细腻的呈现，带来前所未有的感官体验。在绝佳视效的加持下，喜马拉雅山脉的巍峨壮阔和攀登过程中险象迭生的严峻考验，似乎能够穿透银幕将观众代入到高海拔、极度缺氧、变化无常的极端环境中，IMAX版《攀登者》所带来的临场感和压迫感，将带给观众视觉的刺激和心灵的震撼。

　　据悉，为了通过IMAX大银幕还原世界第一高峰的雪域奇观，展现珠峰险峻多变的环境地貌，电影借助了业内顶尖的视效手段，无论是制作规格还是拍摄难度上，都刷新了华语电影的创作历史。IMAX顶天立地的大银幕和撼动人心的音响系统，不仅能让观众全身心的融入到高潮迭起的剧情中，直观感受到中国登山队的前辈们迎难而上、勇攀高峰的攀登精神；在IMAX超广视野的包裹之下，强烈的带入感更让观众仿佛亲临珠峰，与每一位攀登者一起，丈量珠峰的“中国高度”。 

　　此外，《攀登者》集结的全明星阵容也将成为观众们必刷IMAX的硬核理由，吴京、章子怡、王景春、成龙“三帝一后”同台飙戏，各位“实力派”演员通过纤毫毕至的IMAX大银幕的检验更将释放出无限魅力，“又硬又浪漫”的吴京、“又美又刚”的章子怡、执着而无所畏惧的张译、登山队的“开心果”胡歌等，都奉献了教科书式的演技，据悉，为了真实再现中国登山英雄勇登珠峰的历史事件，剧组也选择在西藏珠峰取景拍摄，让演员真实体验高原环境，以更真实的表演状态还原当年中国登山队员登顶珠峰雪山的艰难与不易，再现中国登山队勇攀珠峰的历史壮举。



   编辑：边界

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攀登者

攀登者 (2019)

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导演：李仁港

主演：吴京 章子怡

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