《江南》邀请著名配音演员李扬饰演大反派前田，他是整个制造局的最大敌人，给主人公阿榔制造了最大的麻烦。作为“唐老鸭”、“孙悟空”等经典的幕后声音，李扬的演绎将会是影片一大看点。





《江南》将国风审美与真实历史相融合，用冷硬的机械风来映衬血脉偾张的故事。影片中，主人公阿榔从一个阴差阳错进入制造局的学徒，慢慢成长为有责任、有担当的顶尖机匠，带着亲手制造的军械奔赴战场为国而战。





















动画电影《江南》选择了一条独特的现实主义创作道路，以历史中真实存在的江南制造总局为原型，把目光投往中国军工体系背后默默无闻的机匠。制作团队前往山东威海、福州马尾等地考察历史遗迹和文献资料，将人物置于真实的历史大背景之中，营造出浓郁的时代风情、塑造出鲜明的人物形象。





《江南》邀请到了著名配音演员李扬饰演影片的大反派前田，他是整个制造局的最大敌人，给影片的主人公阿榔制造了最大的麻烦。作为“唐老鸭”、“孙悟空”等经典影视形象的幕后声音，李扬对角色的演绎也将会是影片的一大看点。





《江南》的主题曲《星空闪耀的地方》由BEJ48演唱，节奏明快的歌声中，引出了影片中暗藏的情感线。在阿榔的青春岁月中，玉兰和他一起走过。无论前路怎样黑暗迷茫，玉兰始终陪伴在阿榔身边。这首主题曲既是对阿榔和玉兰的青春成长记录，同时也唱出了中国民族工业迎风而上、不屈不挠的精神。





片尾曲《少年郎》则是《江南》留给观众的音乐彩蛋。影片片尾是一段超现实主义的华彩篇章，跟随着主角阿榔观众们穿越时空回顾了中国百年军工的发展历程，之后片尾字幕滚出，稚嫩的童声唱出《少年郎》，使观众的情绪释放。